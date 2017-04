Klampenborg med sesongpremiere

Jubilance og Jacob Johansen er blant favorittene i V4-1 på Klampenborg lørdag.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En strålende trav- og galopphelg står foran oss og det er naturligvis den store V75-omgangen med Gulljackpot på lørdag som er det soleklare sportslige og spillemessige høydepunktet. Gulljackpot betyr at Rikstoto dobler førstepremiepotten og det er fantastisk fine løp på Bjerke lørdag. Men det mer enn Bjerke på lørdag og på danske Klampenborg er det klart for sesongpremiere og med både V4 og V5 på programmet. Lørdag kveld er det så Harstad som overtar med V65 og V4.

Det ble alt annet enn lettløst under sesongpremieren på Øvrevoll onsdag og i V5-spillet ble det ingen som klarte fem rette og derav utbetaling på fire rette. I V4-spillet ble også solid utbetaling og fire rette betalte ut flotte 14 489 kr. Nettavisens største V4-forslag (innl.pris kr 1920) satt forøvrig klokkerent.

Starttider Klampenborg:

V4 kl 12.45

V5 kl 13.45

Vurderinger til Klampenborg av Birger og Morten:



Galopp i det grønne

Lørdag åpner Klampenborg sine porter for sesongen 2017. Det er som vanlig en blanding av noen løp med få hester og noen velfylte felter. For de aller fleste dreier det seg om årsdebut, og det er nesten et halvt år siden siste løp på gress i Skandinavia.

Trippellås i V4-2

I V4-2 er det seks hester til start, hvorav fem er debutanter. 2 Little Sister har startet på Jägersro, men trener Jessica Long tror gress er en klar fordel. Det tror vi også og på det minste V4-forslaget på Nettavisen bankerspiller vi 2 Little Sister. Blant de øvrige lyder det positivt på 5 Brooklyn Carlras, og både denne og 6 Rajsa blir med på de større V4-forslagene. Vi låser V4-2 på disse tre.

V4-3 og V4-4 inngår både i V4 og V5. Dette er to svært åpne løp, hvor særlig V4-3/V5-1 er åpent. Dette er nok et løp hvor strekene bør sitte tett.

Dobbeltbanker i V5-3

I V5-3 blir 6 Sir Oliver vår favoritt. Mot førstnevnte er debutanten 1 French Warrior et talent fra championtrener Bent Olsen. Og vi setter disse to som vårt lås og dobbeltbanker i V5-spillet i V5-3.

