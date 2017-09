Klampenborg med stor galoppsøndag

Oliver Wilson (her på topphesten Brownie) rir Kriteriefavoritten i V4-2 på Klampenborg søndag ettermiddag. Foto. Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En strålende trav- og galoppsøndag står foran oss. Det er Derbysøndag i Sverige og det betyr internasjonal V75 fra Jägersro med spillestopp kl 14.30. På danske Klampenborg er det galopp med både V4 og V5 på menyen, og der skal blant annet dansk Kriterium for toåringer avvikles. Søndag kveld er det så duket for internasjonal V65 fra Drammen travbane.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Søndagens løp på Klampenborg holder fin klasse. V4 innledes med to toårsløp, hvorav V4-2 er kriteriet. 1 King David har startet to ganger og vunnet begge, sist mot lovende importer. En relativt klar favoritt, men det er flere formsterke konkurrenter, blant annet 6 Worthy Boy med Elione Chaves på ryggen. , og 8 Baltic Exchange hos trener Søren Jensen må regnes. Jensen har vunnet seks av de siste ni kriteriene på Klampenborg, den syvende av ti kan komme søndag.

V5-banker i finalen

Oaks er V5-1. 4 Lucy Liu ble tredje i Derby etter å ha dratt feltet hele veien, en sterk prestasjon. Verst i mot er 6 Spicy Mix, som er mer speedig enn favoritten. Men det er flere usikre kort, som kan ha mer inne. I stedet satser vi hardt på 5 Expensive i V5-finalen. I maidenløpet er det labert nivå, og Expensive bør vinne dette feltet.

