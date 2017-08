Knallfin lunsj på Bro Park

Elione Chavez er aktuell på Bro Park onsdag. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Bro Park innleder onsdagen med en feiende flott lunsjomgang. Her er det bra klasse på løpene, og ikke helt lettløst. V4-1 på Bro Park starter kl.12.20, mens V5-spillet er i gang kl.14.04. Bjerke redder onsdagskvelden med en herlig V76-omgang, og en omgang vi liker skarpt. V76-1 på Bjerke begynner kl.19.00, mens V5-spillet starter kl.20.05.



Nettavisens galoppeksperter har gjentatte ganger truffet meget bra med sine tips og vurderinger til galoppløp både her hjemme på Øvrevoll og i Sverige hittil i 2017. Her er noen av høydepunktene den siste tiden...

Øvrevoll torsdag 29. juni

Hovedbankeren 2 Ash Hill Towers innfridde meget lett i V65-2 og superobjektet 5 Oh My Rose vant V65-6/DD-2. Denne var langt nede på ranken når vi publiseret tipsene torsdag formiddag, men ble etterhvert et andrevalg. 6. valget og 4,9 prosenteren 11 Augustian i V65-5 var et tredjevalg på ranken.

Nytt herlig systemklaff

To systemer med fire andeler a kr 1500 satt som støpt og betalte ut meget pene kr 54 876 hver seg. Tre systemspill (tok stk fire andeler a kr 1000 og 20 andeler a kr 200) måtte "nøye" seg med 12 femmere og 9 864 kr hver seg.

Det mellomstore V65-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) fikk fire femmere (822 per stk) og betalte ut kr 3 288.

Supersuksess i DD-spillet

Mandag 19. juni var DD-oddsen 79,92 på Bro Park og det ble fest i DD-lukene. Med 5 Oh My Rose som herlig DD-banker og 11 Augustian som den andre DD-vinneren, ble det ny DD-fest på Øvrevoll i torsdag kveld. Her ble oddsen praktfulle 65,16. DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 200, betalte tilbake 3 258kr, mens DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 400 betalte tilbake storfine 6 516 kr.

Solid suksess i V4

Også i V4-spillet ble det suksess. Det mellomstore V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) satt klokkerent og betalte tilbake meget fine 5 074 kr.



Mandag 19. juni tok de for seg under V64-løpene på Bro Park:

4. valget 13 Captain America var deres herlige V64 og DD-banker. Systemspillet med fire andeler a kr 1 500 suste rett inn og betalte tilbake meget flotte 102 477 kr. I V4-spillet ble det klaff for det aller største V4-forslaget med innl.pris kr 1950. To andelslag med fire andeler a kr 500 kunne glede seg over solide 36 953 kr i utbetaling for fire rette. I DD-spillet ble det også fest. Her ble oddsen praktfulle 79,92. DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 200, betalte tilbake 3 996 kr, mens DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 400 betalte tilbake storfine 7 992 kr.

Birger, og Morten byr på følgende til Bro Park onsdag:

Alle løpene i V4 på Bro Park onsdag holder flott klasse. Det klare høydepunktet er likevel V4-3, hvor fem norske hester er med i kampen om 200 000 kroner. Niels Petersen har fire av dem, og mest spenning knytter det seg til treårige 7 Trouble of Course. Dette var vår beste toåring i fjor og den gikk to sterke løp i Qatar i vinter. Så kom problemene med skader, og første start kom først 13. juli. Det ble lett seier, men nå er motstanden en helt annen.

Det er sjelden en treåring klarer å matche den eldre eliten, så for oss er det bare en gardering. Ellers skal Wido Neuroths Derbyhåp 5 Bolt ut i V4-1. Har høyest kapasitet, men har blandet gode og svake innsatser. Kanskje kan årets første start på gress gjøre utslag. Ellers er V4-2 den største bøygen i våre øyne. Her kan alle vinne uten at vi blir sjokkert.

V5-spillet er spennende i den forstand at det blir en solid utbetaling. Vi kommer til å satse på duoen 2 Malakai og 3 Speedy Bee i V5-2. Går 3 Afaal opp mot sitt beste i V5-4, vinner nok han, men han har ikke besøkt vinnerpaddocken så ofte de siste to årene. Det er derfor en sjanse forbundet med Afaal, men i denne V5-omgangen må man ta noen sjanser.

Lykke til.