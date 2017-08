Knallspennende lunsj på Jägersro

Elione Chaves er aktuell på Jägersro onsdag. foto_Roger SVALSRØD_hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Jägersro fikser lunsjen onsdag, og det er en vrien lunsj vi har i vente på galoppen. Spesielt V4-omgangen er særdeles vrien, og her burde det gå mot store kroner. V4-1 begynner kl.12.20, mens V5-spillet er i gang kl.13.55. Det blir som vanlig V76 på Bjerke, og nesten som vanlig er det en fryktelig spennende omgang som venter på hovedbanen. V76-1 begynner kl.19.00, mens V5-spillet begynner kl.20.05.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V5-fest på Klampenborg 5. august

Birger, og Morten leverte noen feiende flotte vurderinger innen V5-spillet til Klampenborg lørdag. Samtlige forslag satt, og den lille V5-bongen til Kr.180 betalte ut Kr.1 089,-.

Systemfullklaff på Bro Park 2. august!

Det ble ikke helt lettløst på Bro Park denne onsdagen, men V4-systemet (fire andeler a Kr.750) satt som støpt. Her kunne man hente ut deilige Kr.15 303,-.



Sist onsdag ble det V4-suksess på vårt V4-system (fire andeler a Kr.750), og det betalte altså ut Kr.15 303,-. Onsdag jakter Birger, og Morten ny opptur til lunsj. Nå byr de på følgende til Jägersro:



V4-spillet er så avgjort av den krevende sorten på Jägersro onsdag. Fire handicapløp av relativt lav klasse, og hester med ujevne prestasjoner gjør det åpent.

Vi har satset på en trio i V4-finalen, og mest tro har vi på 6 Kisstomorrowgoodby. I årsdebuten var han ute på en for lang distanse, mens sist var starten dårlig. At Castro-hesten kan mer enn formtall 58, er vi uansett sikre på. Stallen har mange hester i flott form, og han blir et førstevalg i et åpent løp.

En annen hest fra samme stall som har trøblet litt i starten fra samme stall, er 4 Momo Barone i V4-3. Kommer han fint ut av boksene, er han god nok til å vinne.

V5 er litt smålur, og det finnes ingen klare bankere. Vi tror at favoritten i V5-5, 2 Aithusa, kan være en favoritt i fare. Står nemlig en god del hardere til på vekten denne gangen.

Se opp for norsktrente 10 Sir Benjamin. Vant i fjor på Jägersro, og dessuten seiret på disse tider på Øvrevoll.