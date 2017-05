Knallspennende V4-omgang fra Bergsåker

Ove A. Lindqvist er aktuell i dagens V4-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Vi har en hektisk Kristi Himmelfartsdag foran oss, og her blir det både trav og galopp. Bro Park er først ut med galopp, og V5-omgangen her starter allerede kl.12.30. Deretter blir det lunsj-V4 fra Bergsåker, og løpene denne torsdagen er i gang kl.12.45. Siden dette er en helligdag starter V64'en så tidlig som 15.10, og det er Jägersro som står for løpene. Dagen avrundes på Klosterskogen hvor det skal kjøres en INTERNASJONAL V65-omgang med start kl.18.15.



Lerum med luketømming i Bergen 18. mai!

Det var igjen duket for en herlig opptur i Bergen denne torsdagen, og tipsene satt knallbra! Nettavisens forslag på Kr.900 satt som spikret, og det betalte ut hele Kr.23 044,-. Sjokket, Showmethevictory (7,7%), ble lansert i finalen, og følgende info ble gitt:



V65-6 : 1 Showmethevictory – De klart beste hestene i feltet er 2 Final Countdown/9 Queenswood. Dog er Final Countdown veldig usikker, mens Queenswood ikke er i like bra form så da hun radet opp. Vi velger derfor å spekulere, og vi gjør det med en hest som har et spennende løp foran seg. Showmetheglory gikk dessuten sterkt etter en grov galopp sist, og det var første gang ut etter pause. Er god på sitt beste, den er stabil på volte, og Lars Tore Hauge opp er et stort pluss. MÅ TAS PÅ ALVOR!

På Eksperten ble det fullklaff for totalt elleve lag, og de var som følger:

* To systemer (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.24 067,-



* To flate bonger (fire andeler a Kr.899) betalte ut Kr.25 090,-



* Tre flate bonger (fire andeler a Kr.500) betalte ut Kr.24 067,-



* To flate bonger (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.23 385,-

* En flat bong (fire andeler a Kr.250) betalte ut Kr.23 044,-

* En flat bong (fem andeler a Kr.200) betalte ut Kr.23 044,-

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det er alt annet enn enkelt å være spiller i dagens V4-omgang, og det vil overraske oss om ikke dette blir bra med penger for de med fire riktige. Våre bonger er bankerfrie, frekke, og vi skal kjempe om tusenlappene med følgende snadder:



V4-1 : 3 Appolonia – Har funnet superformen, og den kan ikke få bedre betingelser enn hva den har på torsdag. Nå sist var den ikke helt slått når den feilet mot oppløpet, og den hadde tidmessig gått 14,5/2140ma uten den galoppen. Står spennende til på strek denne torsdagen, og feilfritt er den på foto.

V4-2 : 9 Teyla – Virker å være på vei mot formen igjen, og den var klart positiv i nederlaget sist. Gikk da 13,7 s 800m, og den fikk et lite pluss i kanten av oss. Distansen denne torsdagen er normalt intet minus, kusken kjenner hesten godt, og sporet er bra. MÅ MED PÅ ALT!

V4-3 : 12 Maison Plage – Går ned mange klasser når det gjelder motstand denne torsdagen, og den skal passes. Nå sist fikk den maks, men var da ute mot kanoner! Gangen før fullførte den fint uten å være helt 100% i aksjonen. Nå møter den riktig motstand, og med flyt kan den overraske. OBS!

V4-4 : 5 M.J.’S Storm – Er en meget grunnkapabel 4-åring som har rotet litt på slutten. Kommer nå ut etter en pause, og vi regner med at den er behandlet siden det siste løpet. Feilfritt går ingen klar, og vi må bare varsle for denne frekkisen som har MYE inne!