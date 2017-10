Knallspennende V4-omgang fra Sverige

Ulf Ohlsson er igjen aktuell i lunsjen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det er utrolig små marginer som kan skille fra relativt småpenger til litt større penger. I Boden mandag hadde vi ikke marginene med oss, og selv om den mellomste bongen på Kr.384 betalte ut Kr.1 029 kunne det blitt så uendelig mye mer. Jacko Pojken (3,7%), og Aida Brick (2,2%) ble begge varslet skarpt for, men dessverre ble begge disse supersjokkene nummer to i mål. Den ene ble kontret ut, mens den andre var solid fra dødens.

Tirsdag er vi ekstremt sulten på "revansje", og her er det bare å ta rygg på følgende til Gävle:

V4-1 : 3 Stella Gold – Kan være noe for de som fisker på dypet. Den er MILEVIS bedre enn raden, og nå sist ble den sittende bom fast uten at draskylappene ble nappet ned. Distansen er null problem, og med flyt er den alt annet enn ueffen. OBS! 12 Kiss Me Kate T.J. – Er en annen mulig skrell i innledningsløpet. Den så nemlig smellbra ut som fastlåst etter pause sist, og den klatret nesten over foranliggende ekvipasje. Skulle den være ytterligere forbedret til denne starten, ja, da trenger den ikke å være borte med litt klaff fra tillegget.

V4-2 : 5 Banzai Merci – Er kun 4-år, og den debuterte for sin nye trener sist. Rauno Pöllänen må ha gjort en fin jobb i den tiden han har hatt hesten for den var klart forbedret. Spurtet VELDIG sterkt etter hinder på veien, og den gikk pigg i mål. Tiden må sees i lys av en veldig dårlig bane. Kommer nå ut mot en veldig overkommelig gjeng, og med en ytterligere fremgang kan bomben slå ned i bonghaugen. OBS!

V4-3 : 2 Brenne Brakar – Feilet pga kusken sist, og den så helt ubrukt ut mot oppløpet når den galoppen kom. Da var den ute mot blant andre Tand Kraft… Er selvfølgelig ingen hest man kan stole 100% på, men feilfritt så vinner den trolig dette løpet fra dødens. Ola Åsebø kjenner denne best, og han har vunnet 2 av 3 ganger med den. Blir ikke tatt på alvor pga en dårlig rad, men formen er der, og man skal være litt på vakt. SE OPP!

V4-4 : 4 Special One O.K. – En strålende finale venter, og her er det bra kvalitet på hestene. Ideen som vi velger å løfte frem hadde 4% av innsatsene på seg når tipset ble lagt ut, og det er i minste laget. Gikk nemlig et aldeles svett løp etter en tidlig galopp sist, og på klokken stod det 12,5 s 1900m… Feilfritt gjør den seg ikke bort!