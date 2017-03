Knallspennende V4-omgang til lunsj

Claes Svensson er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: hesteguiden.com

Det er naturligvis det gedigne Unionstravet på Momarken førstkommende lørdag som er det store sportslige og spillemessige høydepunktet denne uken. Det er Internasjonal V75 med JACKPOT, og hele 21 170 021 ekstra i sjuerpotten. Skulle du bli alene, ja, da vanker det ikke mindre enn formidable 60 millioner kroner!



Når det gjelder tirsdagen er det også litt av hvert å glede seg til. Axevalla er først ut med lunsjtrav, og V4 kl.12.20. Om kvelden venter V65 på Forus med start kl.18.50, før det hele avrundes fra Bergsåker med V64 kl.19.25.



Lerum med supertips til Mantorp 13. mars!

Det ble servert knallsterke V64-tips denne kvelden, og Nettavisens reduserte V4-forslag til Kr.420 betalte ut Kr.10 313,-. To bankere ble servert, og en var av det frekke slaget! Spotlite Son ML (3-valg) stod nemlig alene på våre bonger, og følgende info ble gitt:

V64-1 : 10 Spotlite Son ML – Har en TOPP MULIGHET i innledningsløpet, og vi tror hardt på denne frekkisen! Det er snakk om en hest som gjør sitt beste hver gang, den har superform i kroppen, og den leverte en solid sisterunde sist. Tapte kun for meget gode Mr Creation, og på klokken vår stod det faktisk 11,1 s 800m… Her møter Spotlite Son ML en svært overkommelig gjeng, og blir det bare litt tempo så bør den runde til seier.

Nå jakter vi en ny opptur, og kan by på følgende til Axevalla:

V4-1 : 4 Linda Sånna – Det er jevnt i dagens innledningsløp, og vi anbefaler at løpet garderes. Draget er en 4-åring under en klar utvikling, og den gikk gnistrende godt etter galopp sist. Kom gedigent tilbake, og den gikk pigg i mål med krefter igjen. Løste greit ut fra et tilsvarende spor tredje sist, og vi håper at det går fint igjen. Er garantert med å kjemper om seieren feilfritt, og den skal med på alt!

V4-2 : 3 King Zeus – Er bedre enn raden, og den var fullt godkjent sist selv om det ikke klaffet helt på veien. Har en drømmeoppgave foran seg på tirsdag, og med den minste flyt må den være HET! Prøves som et frekt drag mot en relativt formløs gjeng.

V4-3 : 12 Wannatalkaboutme – Her er det kusk i mot, men den må uansett bare prøves. Den gikk et helt svett løp etter galopp nest sist, og vi gav den to pluss i kanten da. Nå sist ble den aldri kjørt med, og den ble sittende bom fast med absolutt alt igjen. Er MILEVIS bedre enn raden, motstanden skremmer ikke, og vi tror på en flott mulighet. Nå er vel det endelig duket?

V4-4 : 9 Whisky Akema – Må være det opplagte spillet i finalen, og vi er klart inne på at den store favoritten skal få kjørt seg! Whisky Akema tapte riktignok mot 5 Caddie Icon sist, og den ble plukket ned på streken da. Dog har den trengt et par blåsere i kroppen etter pause, og nå er vel det dessuten duket for å rykke skoene? Er desidert best skoløs, og den blir flere hakk bedre på den balansen. MÅ BARE PRØVES NÅ!