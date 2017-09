Knallspennende V4-omgang til lunsj

Lars Anvar Kolle og Pensjonen. Torsdag kjører Øystein Tjomsland. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V5 Momarken: Bankerfri V5-lunsj på Momarken

Solänget er først ut denne torsdagen, og her venter det lunsj-V4 med start kl.12.20. Deretter blir det norsk lunsj, og V5-omgangen på Momarken er i gang kl.13.40. Bergen Travpark byr så på en flott V65-omgang med start kl.18.50. Høydepunktet denne torsdagen skjer på galoppen, og det er JACKPOT i dagens V64-omgang på Jägersro. Her ligger det over 1,1 millioner ekstra i sekserpotten, og løpene starter som vanlig kl.19.25.

Det smeller ordentlig denne weekenden! Sjekk ut følgende:

Lørdag er det GULLJACKPOT i V75-spillet på Jarlsberg. Det er en svært utfordrende omgang som venter, og vi tror på storutbetaling! Samme dag er det JACKPOT i V65-spillet fra Harstad. Moroa fortsetter om søndagen med blant annet en EKSTRA V75-omgang på Solvalla, og her skal blant annet Svenskt Travkriterium kjøres. Som om ikke det var nok så er det også en internasjonal V65-JACKPOT på Momarken, og her ligger det hele 663 239 ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Solänget drar til med en knallspennende V4-omgang i lunsjen torsdag, og her håper/tror vi på litt høyere utbetaling enn hva som har vært tilfelle i lunsjen mandag/tirsdag. Sjekk ut følgende:



V4-1 : 5 Dusktodawn Sisu – Et spennende løp innleder denne lunsjomgangen, og vårt drag tror vi mye på. Den ble tatt helt bort i seiersløpet nest sist, men kom gedigent tilbake, og snappet seieren på en meget god tid. Fulgte opp sist med en enkel, og mindre dramatisk seier. Her skremmer med få unntak ikke motstanden, og med den minste flyt skal denne være STEKHET i omgivelser som dette. SPILLES!

V4-2 : 2 Jeppas Picasso – Nytt interessant løp, og her må vi bare teste ut Jeppas Picasso. Sporet er naturligvis ikke det beste, men den er kjapp/flink med volte, og vi håper at dette vil gå bra. Har levert solide løp de siste gangene, men den har også vært tøft ute, og dermed har det ikke blitt noen seire. Nå ser det billigere ut igjen, og da må den spilles! Kan være en banker for de som ønsker å gå tynt.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 7 Helios Håleryd – Prikker Krister Söderholm starten her, ja, da kan dette dreie seg om tet og slutt. Er over middels fra start, men kusken må også prikke starten. Den har fått tre løp i kroppen etter pause, formen er helt OK, og motstanden den riktige. Settes først fra nydelige betingelser!

V4-4 : 1 Spik – I finalen blir 5 Pensjonen tungt betrodd. Dette er en traver med dårlig innstilling, og den vinner ikke på bestilling. Pisk kan muligens hjelpe, men sikker er vi ikke, og her må vi spekulere. Draget kommer ut etter en sommerpause, og er det bare i nærheten av litt form her, ja, da står den ikke tilbake for noen i dette feltet på ren kapasitet. Har knallfine betingelser foran seg, og som nesten uspilt gir vi den tipsnikken.