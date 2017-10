Knallspennende V4-omgang til lunsj

Tivo og kusk Gøran Antonsen. Torsdag tar de turen til Årjäng. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Undertegnedes V65-systemer (fire andeler a Kr.1 000) satt igjen med banker på Diamond Yankee, men da den ikke rakk frem ble det bare fem riktige på disse systemene. Dog ble det en meget godt betalt femmer, og man kunne trossalt hente med seg Kr.13 524,-. Godbiten i omgangen, Emblan (3-valg), fanget undertegnede opp, og serverte følgende info:

V65-3 : 11 Møller Viktoria – Falt helt sammen tilslutt sist, og det er klart at det gjør oss usikker. Henger den bare i sammen så vinner den, men etter å ha sett den både sist, og også nest sist så er vi fakta litt usikker. 1 Emblan – Er det opplagte spillet, og den hesten man bare må jakte om favoritten rører det til for seg. Emblan er nemlig bedre enn raden, og nest sist gikk den feks sterkt i kulissene. Da hadde vi vel 29/1000m på den etter en dårlig start. Sist gikk den sterkt etter galopp, og den virker å være i toppform! Svein Ove Wassberg opp er et gedigent pluss, og vi må naturligvis varsle skarpt!

Fullklaff i V64-spillet på Jägersro 3. oktober!

Undertegnedes store V64-bong på Kr.1 200 satt som spikret denne tirsdagen. Utbetalingen ble brukbare Kr.3 499,-.

Årjäng byr på en svært spennende lunsjomgang denne torsdagen, og dette er en omgang med bra potensial i. Vi spiller uten bankere, og her er det bare å ta rygg på følgende snadder:



V4-1 : 6 Cash You – Småskummelt innledningsløp, og her kan det skrelle til. Draget vårt har fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og den har vinnerform i kroppen. Feilet i angrep som godtgående sist, men kom kjapt tilbake i kulissene, og den varslet form. Har blitt strøket inn et spor, motstanden skremmer ikke, og her skal man være på vakt. ER VERDT ET FORSØK!

V4-2 : 8 Tivo – Er en utrolig spesiell hest, men når den først vil, ja, da er den knallgod. Spant i fra til en helenkel seier på Momarken sist, og den virket mer villig enn noen gang. At den får ha pisken med seg burde være et klart pluss, og får den bare ikke sine stopp underveis, ja, da skal sjansene være gode her. MÅ MED PÅ ALT!

V4-3 : 6 Adyton Flame – Var ikke på topp sist, men nest sist viste den litt av hva den kan. Er i bunn og grunn en traver med BRA kapasitet dette, og oppgaven som venter her ser spennende ut på forhånd. Skulle Fladen greie å komme seg foran så skal de andre få kjørt seg. Prøves som et frekt objekt mot den store favoritten!

V4-4 : 10 Vanity Blast – Virvlende finale! Her er vi klart inne på at det vil gå unna hele veien, og da er det som kjent ikke feil å komme bakfra med sparte krefter. Vanity Blast har STOR fart i kroppen sin, den kommer ut i dønn riktige omgivelser, og er opplagt verdt et forsøk etter pause. Er det bare litt form der så er nemlig sjansene gode. OBS!