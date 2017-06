Kontio viser frem en flyvemaskin i lunsjen

Jorma Kontio er aktuell i dagens lunsjomgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Kanonsuksess for 29 V75-andelslag 10. juni - 1,2 millioner innspilt!

På V75-forslagene til Nettavisen bankerspilte Leirvåg både 3 Stella Newmen i V75-2 og 2 Emir La Brousse i V75-7 i lørdagens omgang på Bjerke, men som kjent så røk Emir La Brousse i V75-7.

På Eksperten ble disse forslagene solgt under lagnavn «LeirvågmedGulljackpot», men Nettavisen lager som alltid også noen alternative oppsett - lørdag var disse merket med lagnavn «V75SisteMedGulljackpot» og beskrivelse «Forrykende V75-omgang med Gulljackpot på Bjerke lørdag. Dette spillet vil kunne avvike fra Leirvågs V75-tipsforslag på Nettavisen og baseres på markeringsoversikt og siste nytt løpsdagen.

Leirvåg lager alltid minimum to oppsett på de alternative, men de følger jo stort sett rangeringen til Leirvåg på Nettavisen. Lørdag var det da naturlig å bankerspille 2 Stella Newmen på det ene oppsettet og Emir La Brousse på det andre. Det ble kanonsuksess for oppsettet med Stella Newmen banker og der gikk alt inn, inkludert det minste med innl.pris kr 432.

De fordelte seg slik:

* Tre lag med fire andeler a kr 125 – utbetaling per stk 39 329

* Fem lag med fem andeler a kr 100 – utbetaling per stk 39 329

* Ett lag med 10 andeler a kr 100 – utbetaling per stk kr 41 125

* Seks lag med fire andeler a kr 250 – utbetaling per stk 41 125

* Fem lag med fem andeler a kr 200 – utbetaling per stk 41 125

* To lag med fem andeler a kr 400 – utbetaling per stk 43 139

* Ett lag med ti andeler a kr 200 – utbetaling kr 43 139

* Tre andelslag med seks andeler a kr 332 – utbetaling per stk 43 139

* To andelslag med fire andeler a kr 500 – utbetaling per stk kr 43 139

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 – utbetaling 45 368.

Totalt ble det solgt V75-spill for ca 173 000 denne lørdagen, og vi spilte totalt inn ca 1,2 millioner.



Lerum med samlebongfest til lunsj – Kr.900 ble til Kr.10 895!

Det ble bra treff for flere av våre samlebonger til Umåker i lunsjen 8. Juni.

Begge bankerne innfridde, og Nettavisens største bong på Kr.900 betalte ut solide Kr.10 895,-.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Eskilstuna står for dagens V4-lunsj, og det er en klart interessant omgang vi har foran oss. 5 Trabant er normalt en sterk favoritt, og den lar vi stå alene på våre bonger. Sjekk ut følgende:



V4-1 : 6 Imakeyouproud – Småskummel innledning hvor det kan smelle til. Hesten vi plasserer knepent først ligger i skorpen, og nå sist ble den sittende bom fast på en OK tid. Holder toppform, og med flyt burde den være HET! SPILLES!

V4-2 : 15 Give Me Ten – Er en traver som Klaus Kern holder SKYHØYT. Dog har den dummet seg ut med galopp en rekke ganger, og det trekker ned. Spurtet meget sterkt nest sist, og det er en hest med full form. Oskar J opp er et soleklart pluss, og mot denne billige gjengen rekker vår tipsener langt. SE OPP!

V4-3 : 5 Trabant – Timo Nurmos pleier å ha hestene sine klare når de starter etter lengre pause, og vi tror ikke at han hadde tatt ut flyvemaskinen Trabant uten at den er i nærheten av noe form. Møtte langt bedre hester enn dette i fjor, og var blant annet ute i et kval til Sprintermesteren. Her burde det bli gratis tet, og da kan vi ikke helt se hvem som skal kunne slå den. Vinner dette løpet om den er 80%!

V4-4 : 2 Enge Lincoln – Her kan det bli helt vill kjøring mellom favorittene, og vi prøver oss heller med en hest som kan få løpet i dragsuget. Enge Lincoln feilet i angrep i kulissene sist, mens den ble sittende fast med krefter igjen på en god tid nest sist. Står spennende til spormessig nå, den er sikret et bra opplegg, og den skal passes!