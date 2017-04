Lopez fortsetter seierssankingen på Klampenborg

Formsterke Carlos Lopez vant fire løp på Øvrevoll onsdag, deriblant med Whatsinitforme. Lørdag rir han Nettavisens V5-banker på Klampenborg. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Lørdagens soleklare høydepunkt er naturligvis V75-omgangen på Åby med blant annet Olympiatravet på menyen i V75-7. Det blir garantert voldsom omsetning og det eer i tillegg jackpotomgang med 7 395 928 ekstra i sjuerpotten og skulle du bli alene, ja, da kan du hente ut hele 35 millioner! Men i tillegg til V75-omgangen på Åby, så er det også denne lørdagen duket for en feiende flott løpsdag på Klampenborg galoppbane med både V4 og V5 på menyen. Og lørdag er det så Sørlandet som overtar scenen med en flott V65-omgang.

Sekserne er nøkkelhestene på Klampenborg

Vi legger en del av spillet på Klampenborg på to seksere i hhv V4-2 og V5-2 på Klampenborg denne lørdagene. 6 Steinway i V4-2 og 6 Go Win Casino i V5-2 er to treåringer som har flotte oppgaver. Foran debuten i fjor var det lysende omtale av Steinway. Selv om seieren kun var på en drøy lengde, var den av det overlegne slaget. Han er i øyeblikket rangert som favoritt i Dansk Derby, men dit er det ennå tre måneder. Vi tror uansett hardt på 6 Steinway i V4-2 og bankerspiller på de to minste V4-forslagene.

Når det gjelder jevnaldrende 6 Go Win Casino i V5-2, såmøter hester han skal slå lett, og han må godt under pari for å tape dette løpet. Vi bankerspiller på V5-forslagene på Nettavisen.

Ellers tror vi både V4-4 og V5-4 er mulig å løse på relativt få hester. V4-1, V4-3 og V5-4 er de største bøygene i våre øyne. Skal vi lansere en luring, velger vi 6 Skyfall i V4-1. Det er meldt tung bane, og sist Skyfall startet på Klampenborg på tungt, vant hun med ni lengder til nesten 17 ganger pengene.