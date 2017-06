Lørdagsgalopp med Josephine

Josephine Chini (som her har vunnet løp med Half Pint Bill på Øvrevoll i 2015) rir Nettavisens DD-banker på Strømsholm lørdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En fantastisk lørdag står foran oss. På Forus er det duket for dobbel jackpot med over 3,6 millioner kroner ekstra i sjuerpotten og lørdag kveld får vi nordmenn delta i den ordinære svenske V75-omgangen som avvikles i Boden. I tillegg til dette er det som vanlig når det er lørdager, V4 og V5-galopp fra Sverige. Denne lørdagen er det idylliske Strømsholm som gjør sitt årlige galoppstevne.

Idyll og fart på Strømsholm

Strømsholm ligger rundt 15 mil fra Stockholm rett nord for E18. Skal du ha en litt annerledes opplevelse, skal du ta en tur dit. Utrolig idyllisk, men været bør være bra for at det skal bli en ekstra fin opplevelse.

Fire av ni løp er hinderløp, og hester fra Tyskland, Polen, Frankrike, England og ikke minst Tsjekkia dukker opp. Disse er det selvsagt vrient å vurdere, men vi har lært oss at de ofte holder bra nivå. Dog er duoen fra Sverige i V4-1, 3 Lindenthaler og 4 Calvados, av høy klasse. Siden motstanden er bra og en del av hestene ofte får problemer med de krevende hinderne, velger å gardere litt.

Ellers kan det bli litt Glory. Både 7 Flaming Glory og 4 Morning Glory i de to midtre avdelingene på V4 blir våre favoritter. Når det gjelder 4 Morning Glory så blir denne også vår DD-banker.

V5-menyen inneholder hekkeløp, steeplechase, araberløp og litt for enhver smak. 1 Tomhid i V5-2 har utrolig jevn og fin form, men som debutant på Strømsholm blir han kun banker på det minste forslaget.

