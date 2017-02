Lunsj med Petter

Vetle Petter og Arnt-Sverre Røren blir store favoritter i V4-4 på Bjerke torsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Hver torsdag i februar byr Bjerke på den såkalte Dagens Rett med V4 og V5. Det betyr at svenskene spiller sammen med oss og sist torsdag endte V4-omsetningen på flotte 1 847 284 kr, mens det ble omsatt solide 873 893 i V5-spillet. I tillegg til lunsjløpene på Bjerke, er det duket for V64 fra Åby, mens Bergen travpark inviterer til en spennende V65-omgang her hjemme.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det ble altså ikke noe V76 på Bjerke onsdag, da stevnet ble avlyst etter at de to første V76-løpene ble gjennomført. Et strømbrudd på Bjerke var årsaken, men torsdagens lunsj skal i følge våre kilder gå som planlagt.



Røren har V4-bankeren

Den dyktige amatørtreneren Arnt-Sverre Røren har ikke vunnet mer enn 36 løp i sitt liv, men fjoråret ble veldig bra for 68-åringen fra Åmot i Buskerud som vant fem løp på 53 starter. En av hestene som bidro til det var den meget talentfulle 5-åringen Vetle Petter som vant to løp og som har innledet 2017 strålende. Gjorde et kanonløp i V76-1 på Bjerke 11. januar og tross en dårlig start fra 20 meter tillegg den dagen, var det trolig seieren som glapp når hesten galopperte i striden mot gode Kringeland Enok 150 meter fra mål. Kom seg dog nedpå igjen og berget tredje. I seiersløpet på Jarlsberg i den siste starten kjørte Arnt-Sverre Røren seg til tet 1400 meter fra mål og Vetle Petter kom alene til mål.

Kun galopp i mot

Torsdag møter 5 Vetle Petter meget overkommelig motstand i V4-4 og det er nesten bare galopp imot. Vetle Petter er den klart beste hesten og blir min V4-banker på Bjerke fredag i V4-4.

Yngst - men best?

Morten A. Pedersen har hatt en fantastisk innledning på 2017 og allerede vunnet seks løp. I V5-1 er jeg ganske sikker på at han sitter bak den beste hesten i treårige 7 Magic In Mind som viste klasse ved å vinne fra dødens i debuten på Bjerke 18. januar. Men i den andre starten endte det i gjentatte galopper. Fra spor sju bak startbilen mot eldre konkurrenter må han skikke seg for å vinne. Det er en vidåpen V4-1 og jeg betaler for åtte hester på samtlige V4-forslag her på Nettavisen.

Blir ikke 67 i vinnerodds torsdag

Gamlingen 3 Pondus Bork var markert på 0,2 prosent av V65-kryssene når han han ganske enkelt speedet ned storfavoritten og 72,7 prosenteren Jacuzzi O. i V65-1 på Klosterskogen sist torsdag. Hesten går fra å være nærmest uspilt til å være min favoritt i V4-2 på Bjerke torsdag. I likhet med V4-1 er det dog vidåpent i V4-2 og jeg helgarderer på de større V4-forslagene.

Flott oppgave for Hamre-hoppa

Frode Hamre mener at hans beste vinnersjanse under torsdagslunsjen er med nyervervelsen 3 Mixed Zone i V5-5, men er også klar på at 1 Ms. Quaker Force i V4-3/DD-1 er en bra vinnersjanse. Hoppa var ikke som aller best når hun sviktet som min V76-banker på Bjerke 11. januar, men gjorde slett ikke noe dårlig løp til fjerde. I sin siste start på Bjerke 21. januar, kom hoppa ålreit tilbake til sjette etter startgalopp. bortsett fra kapasitetshesten 2 Mc Vet, er det ikke rare motstanden hun støter på i V4-3/DD-1 og 1 Ms. Quaker Force blir min DD-banker på Bjerke torsdag.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Litt om de V5-løpene

De to siste V4-løpene er identiske med de to første V5-løpene og i V5 velger jeg å gardere 5 Vetle Petter litt, da jeg tror jeg har en enda sikrere banker i V5-spillet.

Seier på direkten i Hamre-regi

Frode Hamre er superoptimist med tanke på vinnersjansene til nyervervelsen 3 Mixed Zone i V5-5 og fireåringen har et gaveløp på papiret. Hun var solid tredje i sitt siste løp og møter ingenting av motstand i V5-5 og må ha en gedigen vinnersjanse i dette løpet. Min klare V5-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

En vinner på sitt beste

Det er ingen tvil om at årsdebuterende 3 Obi's Coktail har en flott oppgave foran seg i V5-3, men hesten ble altså disket for galopp i tre av de fem siste startene i fjor. Det er noen kapable hester i mot i dette løpet og jeg spekulerer i håp om favorittfall.

Ingen sjanseløse i V5-4

Sprint, datoløp og begrensning på 500 startpoeng er statuttene i V5-4 og her mener jeg at alle åtte startende kan vinne. Det er posisjoner som avgjør slike løp, slik det var i V5-lunsjen på Jarlsberg i et lignende løp 26. januar da svært lite betrodde Trons Tyr vant fra lederryggen til 25 ganger pengene. Jeg helgarderer på samtlige V5-forslag.