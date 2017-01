Lunsjjakt med et sjokk på menyen

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens V4-omgang.

Artikkelen fortsetter under spillboksen

Gävle knaller til med en interessant lunsjomgang denne tirsdagen, og her skal vi være med å kjempe om en herlig opptur. Dagens beste skrellbud kommer ut i finalen, og her er det bare å sjekke ut infoen med en gang! Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 1 GG Lovisa – Har et gaveløp foran seg denne tirsdagen, og på sitt beste leder den dette løpet rundt om. Har vunnet 2600m tidligere, og distansen skal ikke være noe problem. Skal stå først på ranken. 4 Lome Annar – Er dog et motbud vi velger å ta med. Dokumentert form, har gjort det skarpt lenge, og dette er ikke et veldig hardt løp for Lome Annar.

V4-2 : 13 Paying Guest – Fortjener en seier, og dette er en hest med flott form i kroppen sin. Spurtet storstilet sist, men kom akkurat for sent da. Her møter den en klart billig gjeng, og blir det bare ikke helt feil fra tillegget så burde den dukke opp på foto. Plasseres knepent først.

V4-3 : 7 Art Nøkkve – Her er det et stort skille på hestene, og vi plasserer «pausehesten» Art Nøkkve først. Hadde stor suksess sammen med sin nye trener i fjor, og den går et spennende år i møte. Har en voldsom toppfart i kroppen sin, og i dette lille feltet får den spare speeden akkurat så lenge som den vil. Er den 80% første gangen ut etter at vintertreningen er gjort unna, ja, da skal de andre få kjørt seg. SPILLES!

V4-4 : 9 LH Adventure – Er i særklasse omgangens beste skrellobjekt. Den gikk et enormt løp etter en grov galopp nest sist, og den varslet form etter pause da. Nå sist havnet den opp i dårlige rygger, men spurtet skikkelig fint når den fikk fritt frem mot oppløpet. Er meget kjapp i vei, og sporet burde derfor passe perfekt. Rutinerte Kaj Widell opp er spennende, og dette ser svært interessant ut på forhånd. SPILLES!