Martin må fikse galoppcashen

Martin Rodriguez (som her vinner med Mellon på Øvrevoll høsten 2015) rir Nettavisens V4-banker på Jägersro onsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi er midt inne i en herlig trav- og galoppuke, som har sine to største høydepunkter i lørdagens V75-omgang på Biri og søndagens store V75-omgang på Charlottenlund i Danmark der B.B.S. Sugarlight skal ut i Copenhagen Cup. Onsdagen byr som vanlig på V4/V5-galopp fra Sverige og denne onsdagen er det Jägersro som er vertskap, mens Bjerke som vanlig byr på en herlig utfordrende V76-omgang onsdag kveld.

Før vi begynner med omtalen av onsdagens V4/V5-omgang på Jägersro, minner vi om at det stor V65-jackpotomgang på Øvrevoll torsdag kveld. Ingen løste V65-rebusen på Øvrevoll sist torsdag og dermed venter det 286 266 kr ekstra i sekserpotten på Øvrevoll torsdag kveld.

Vi går hardt ut i V4

Vi hadde tenkt å satse på 8 I Kirk i V4-1, som er en av Skandinavias beste sprintere i treårsårgangen. Men han ble dessverre strøket tirsdag ettermiddag. Da tror vi klart mest på 2 Roxy Sky. Han slo meget gode Stricker på åpningsdagen, og med en liknende innsats bør det rekke til seier. Vi bankerspiller på de flate V4-kupongforslagene på Nettavisen.

Vrien V4

V4-spillet er ellers ikke enkelt å finne ut av. I V4-2 er vi veldig spente på 3 Amarillo Starlight. Han gikk noen kanonløp i fjor sommer og slo blant annet topphesten Pistol. Men med åtte måneders pause våger vi ikke å gi ham full tillit. Også andre tre- og fireåringer står spennende til, og vi tror de kan matche eldre hester som ikke utvikler seg like fort i dette løpet.

Dobbeltbanker i V5-4

V5-spillet er denne gang vanskelig. For å komme i mål prismessig, har vi satt vår lit til en duo i V5-4. 1 Aithusa og 12 Mrs Kiesza har fersk form og får hjelp av formjockeyene Per-Anders Gråberg og Jacob Johansen. Ingen opplagt lås, men her er man nødt til å ta en sjanse. Vi tror V5 kommer til å gi riktig pene penger denne onsdagen.

