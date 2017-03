Meget spennende V4-omgang i lunsjen

Quantanamera og kusk Erik Berglöf Bergløf. Torsdag kommer de ut i V4-1. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En strålende torsdag venter, og her er det litt av hvert å glede seg til. Det hele starter som vanlig med lunsj i Sverige, og det er Örebro som har V4-omgangen. V4-1 starter kl.12.20. Momarken følger opp med den norske-lunsjen, og her starter V5-1 kl.13.40. Om kvelden serverer Bergen en TOPP V65-omgang med start kl.18.50, før Bollnäs avrunder med en spennende V64-jackpotomgang. Her ligger det altså over 1,1 millioner ekstra i sekserpotten, og løpene er i gang kl.19.25.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Örebro står for dagens V4-omgang, og det er en flott omgang vi har foran oss. Her er det alt annet enn lettløst, og det kan igjen gå mot store kroner i V4-spillet. Baneforholdene kan bli meget spesielle da det har vært mange minusgrader i natt, og når løpene begynne skal det være 5-6 plussgrader, og regn. Her er våre ideer til dagens omgang:



V4-1 : 9 Quantanamera – Er en steintøff hoppe som vil like de litt krevende forholdene som det trolig blir i dag. I årsdebuten sist gikk den en sterk sisterunde, og selv om den var noe tung så likte vi den godt. Kan ventes MYE forbedret til denne oppgaven, og motstandsmessig skremmer ikke dette. Vi tror på en STOR sjanse, og tror hardt på denne frekkisen i innledningen!

V4-2 : 2 Fux De Luxe – Dette er ingen dum traver, og den skal bli spennende å følge etter pause. Gikk flere sterke løp i fjor, den er bedre enn grunnlaget sitt, og den vil ikke gjøre seg bort her. Er bra ut bak bilen når den blir laddet med, og sporet passer perfekt. Må tas på alvor, og vi roper et varsko for dette mulige sjokket!

V4-3 : 15 Merles Simone – Er en knallgod hoppe under utvikling, og det skal bli spennende å se den i Sverige igjen. Nå sist på Bjerke ble det galopp, mens den nest sist fullfører knallsterkt. Da hadde vi 12,0 s 800m på klokken. At den nå får ha pisken med seg igjen er neppe et minus, og motstandsmessig ser dette veldig riktig ut på forhånd. Klaffer det bare litt på veien blir den vrien å stå i mot, og den skal med på alt!

V4-4 : 8 Global Theory – Dette er en ganske fin 4-åring som utvikler seg bra. Vant sprettlett sist, gikk 14 s 800m, og det på en ikke helt lett bane. Har en ordentlig rekordforbedring i kroppen sin, og den skal duge godt i grunnlaget. Kan sitte der som en frekkis i et ellers veldig åpent løp.