Nå svinger det av galoppen

Beat Baby og Per Anders Gråberg blir trolig favoritt under lørdagens supersprint over 650 meter på Klampenborg i V5-5. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En fantastisk flott trav- og galopphelg står foran oss. Lørdag er det klart for årets eneste V75-omgang i Harstad og til den omgangen er det store jackpotkroner å spille om, ettersom ingen fikk sju rette på Jarlsberg forrige lørdag. Hele 2 880 583 kr er det ekstra i sjuerpotten. Søndag er det så duket for historiens første V75-omgang med galopp. Svensk Galopp Derby er hovedløpet med gedigne 1,5 mill SEK i førstepremie og merk at det er en krone i rekkepris på konseptet V75Søndag. I tillegg til dette er det masse annet snadder på menyen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det har virkelig svingt av galopputbetalingene den siste uken og det kulminerte altså med en uløselig V65-omgang på Øvrevoll torsdag kveld. Her er oversikten over de fire siste rundene med galopp:

V4 Klampenborg - 8. juli - utbetaling fire rette 4 573 kr

V5 Klampenborg - 8. juli - utbetaling fem rette 70 123 kr

V4 Jägersro - 9. juli - utbetaling fire rette 22 746 kr

V4 Bro Park - 10. juli - utbetaling fire rette 33 828 kr

V5 Bro Park - 10. juli - utbetaling fem rette 43 344 kr

V65 Øvrevoll - 13. juli - jackpot

V4 Øvrevoll - 13. juli - utbetaling fire rette 222 617 kr

Det er voldsomme utbetalinger jevnt over hele veien og det viser hvor spennende og uforutsigbar galoppen er og at man nærmest er garantert fine penger de gangene man treffer. Lørdagens V4/V5 runde på Klampenborg er neppe noe unntak.

Blanda drops på Klampenborg

Toårsløp, supersprint over 650 meter og vriene løp med 13 jevne hester. Det er mixen av løp på Klampenborg lørdag.

Tynt i V4-1

Problemet er at de to vanskeligste inngår i V4 (V4-3 og V4-4) og i V5 (V5-1 og V5-2). Dermed må gå litt ned i de øvrige avdelingene, men det er ikke umulig at det kan gå bra. V4 innleder med et toårsløp hvor det går rykter om gode jobb av 4 Worthy Boy og 6 Trap Queen. Dette blir våre to første valg, og debutantene må være sterke for å slå vår duo.

V5-4 er Derby Trial, hvor vinneren er sikret plass i Dansk Derby om tre uker. Ganske klar favoritt for oss er 5 Sir Herman. Tapte for første gang i karrieren sist, men det var for Øvrevolls 2000 Guineas-vinner. Det er ingen skam.

650 meter duger bra for vår favoritt i V5-5

For to-tre år siden var Beat Baby en meget god sprinter, som blant annet vant løp i Dubai. I V5-5 er distansen 650 meter som bør være en ideell distanse for 5 Bear Baby, for han har hatt problemer med å stå distanser rundt 1200 meter fullt ut.