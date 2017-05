Nettavisen jakter ny galoppsuksess

Elione Chaves (som her vinner med unntakshesten Our Last Summer på Øvrevoll i fjor) rir Nettavisens DD-banker på Jägersro onsdag. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En strålende onsdag står foran oss med høyinteressant galopp fra Jägersro galoppbane som byr på både V4 og V5- Og til kvelden er det klart for såkalt superonsdag på Bjerke. Bonuspotten fordeles på alle med 7 rette. Dermed ligger det 1 058 356 kr ekstra i sjuerpotten.



I denne artikkelen skal det handle om galoppløpene på Jägersro og Nettavisens galoppeksperter skal prøve å følge opp mandagskveldens enorme suksess på Bro Park. Der ble det kjempeklaff i både V64-spillet og V4-spillet.



I V64-spillet landet utbetalingen for seks rette på solide 33 089 kr. Nettavisens V64-forslag med innl.pris på kr 980 satt klokkerent. Det forslaget inneholdt 18 femmere (434 kr pr stk) og 119 firere (49 kr pr stk) og betalte tilbake 46 634 kr. Rangeringen var bunnsolid. I V64-6 hadde våre eksperter førstevalg på 3. valget Dardenne og i V64-5 hadde de fjerdevalg på 4,1 prosenteren og 7. valget 14 High As A Kife. Med banker på omgangens største favoritt 1 Sir Herman ble braksuksess. På Eksperten ble det treff for 13 andelslag.

Tre andelslag fire andeler a kr 250 - utbetaling 46 634

Et andelslag ti andeler a kr 100 - utbetaling 46 634

Tre andelslag fem andeler a kr 200 - utbetaling 46 634

Tre andelslag fem andeler a kr 300 - utbetaling 47 091

Tre andelslag fire andeler a kr 500 - utbetaling 49 070

Summa summarum ble det ca 650 000 kr innspilt, når vi tar med en drøss med femmere og firere på de minste forslagene. Totalt omsatte Nettavisen for ca 30 000 kr på Eksperten til V64-løpene på Bro Park i kveld, så avkastningen ble enorm.

I V4-spillet ble det ikke like voldsom utbetaling, men det aller minste V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 192) det betalte tilbake råflotte 5 026 kr.

Her er andre høydepunkter fra mai:

Strålende suksess på Øvrevoll torsdag 11. mai

Det ble full pott for absolutt alle tipsforslag til den store V65-jackpotomgangen på Øvrevoll torsdag. Det aller minste V65-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 162) satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 4 216 kroner. På Eksperten ble det da naturligvis treff på alle andelslagene som ble solgt og totalt ble det ca 120 000 kroner innspilt på Øvrevoll torsdag. Innsatsbeløp ca 45 000.

V65-systemfullklaff på Øvrevoll 17. mai!

Nettavisens galoppeksperter kom ikke helt i mål på de flate kupongforslagene i V65-omgangen på Øvrevoll på 17. mai. Disse fikk alle hhv tre og seks femmere (kr 187 per femmer). Men flere av systemene satt som de skulle og det var systemene som hadde banker på 4 Icecapada i V65-3 som også var hovedbankeren på onsdag! Systemet "BirgerV65Nasjonaldag3" (20 andeler a kr 200) betalte ut kr. 30 109 i ilkhet med systemet "BirgerV65Nasjonaldag6" (4 andeler a rr.1000) Begge disse systemene fikk to seksere pga en sen strykning. Systemet "BirgerV65Nasjonaldag1" (4 andeler a kr 1500) betalte ut kr 16 644.

Flott V4-klaff på Jägersro tirsdag 23. mai

Storskrellen 5 Stormy Ocean ble vrien å fange for våre galoppeksperter i V64-1 på Jägersro tirsdag kveld, men i V4-spillet ble det bra klaff. Det aller minste V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 192) det satt klokkerent og betalte tilbake pene 2 187 kroner.

Bra på Øvrevoll onsdag 24. mai

Det ble bra treff på Øvrevoll onsdag og det mellomstore V4-forslaget med innl.pris kr 480 gikk inn og betaltet tilbake pene 1 106. I V5-spillet ble det solide 11 217 kr i utbetaling og her ble det klaff for systemspillet på Eksperten (fire andeler a kr 750). Red Heart innfridde som DD-banker og de som fulgte våre DD-forslag kunne glede seg over meget spenstige 36,54 i DD-odds.



Vurderinger til Jägersro av Birger og Morten:

Programmet på Jägersro er slett ikke verst. Et par bra sprintløp innleder dagen, og duoen 3 Roxy Sky og 4 Trickbag i V4-1 får nok mye spill på seg. Det er imidlertid flere av konkurrentene som ikke har vært mye slått, så vi velger å gardere litt.

Dobbeltbanker i V4-4

Vi velger heller å gå tynt i V4-4. 8 Rastapoupoulus og 5 Kisstomorrowgoodby er urutinerte, men motstanden er så vidt enkel at vi velger å satse på ungdommen. De trenger ikke gå til mer enn formtall 60 for å gå til topps, og det tror vi de klarer. Rapportene fra trenerne er gode og vi står på disse to på våre V4-forslag her på Nettavisen. 8 Rastapoupoulus blir i tillegg vår DD-banker.



Bankerfri V5

I V5 er V5-2 årets første toårsløp på banen. Disse løpene burde i utgangspunktet ikke vært med i V-spillene. Vi tar med alle fem hestene på alt, det er umulig å skille dem uten løp i kroppen. Det er ellers flere løp hvor det bør gå an å gå litt tynt, men bankeren er ikke åpenbar og vi velger dobbeltbanker i V5-5 på de to minste forslagene og mener hestene 2 Ulysses og 1 Rackham Den Röde skal ha bra vinnersjanse.

