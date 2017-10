Nettavisen jakter ny galoppsuksess

Oliver Wilson (her med superhesten Brownie som vinner Marit Sveaas Minneløp på Øvrevoll) har som vanlig feite vinnersjanser på Klampenborg. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Lørdagens store sportslige og spillemessige høydepunkt er naturligvis V75-omgangen på Momarken som er spekket med storløp. Men i tillegg til løpene på Momarken, er det også duket for meget spennende V4 og V5-galopp fra danske Klampenborg og lørdag kveld er det V65-runde i Harstad.

Nettavisens galoppeksperter har levert solide tips gjennom hele 2017, og onsdag ble det storeslem under V4-løpene på Øvrevoll.

V4-forslaget med innleveringspris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake praktfulle 17 550 kr.

I forhåndsvurderingene var de helt klare på at V4-3 var åpen og helgarderte dette løpet på samtlige forslag. Det viste seg å være helt rett, da 11. valget og sistevalget 6 Sound Of Silence vant enkelt. Også i V4-2 hadde de super teft. 7. valget og femprosenteren 6 Ciccarelli var markert på kun tre hester på V4-forslaget til 432 kr og naturligvis en svært medvirkende årsak til den strålende gevinsten.

Totalt var det 24 andelslag på Eksperten som fikk ta del i moroa og hver seg fikk 17 550 kr på deling.

Herlig systemklaff i V5 på Øvrevoll søndag 8. oktober

Det ble en vrien V5-omgang på Øvrevoll sist søndag og kun 15 bonger fikk fem rette. Våre galoppeksperter fikk dog flott systemklaff. To stk systemer (fire andeler a kr 750) fikk begge fem rette. V5-utbetaling solide 21 499 kr.



Vurderinger til V4 og V5-løpene på Klampenborg lørdag:

Lørdag er det årets nest siste løpsdag på Klampenborg (siste avholdes om to uker). Det er et par åpne løp, samt et par hvor vi håper det går an å gå litt ned. V4-3 og V4-4 er samtidig V5-1 og V5-2. Dette er kanskje løpsdagens to mest åpne løp. V4-3 er et toårsløp hvor de som har startet, ikke har prestert noe å skryte av. Trolig blir debuterende 8 Krokodille favoritt, men det hender at Bent Olsen ikke tar sine hester alt for hardt i debuten. Så her kan det lønne seg å gardere. Vrien er også V4-finalen, hvor det skiller lite.

I V4-1 har 5 Saint George og 2 Prime Red vist flotte takter i høst. 5 Saint George med Klampenborg-champion Oliver Wilson på ryggen bankerspilles på det minste V4-forslaget, mens 2 Prime Red og 3 Screwbox Carlras (som var meget god på Øvrevoll sist) får plass på de større V4-forslagene og vi låser V4-1 på disse tre.

I V4-2 tror vi mest på 4 Barnaby og 3 Touareg. De kjempet om seieren med førstnevnte som vinner sist lørdag. Motstanden ser begrenset ut, og muligheten er til stede for at de er langt fremme igjen.

V4-3/V5-1 er et toårsløp hvor de som har startet, ikke har prestert noe å skryte av. Trolig blir debuterende 8 Krokodille favoritt, men det hender at Bent Olsen ikke tar sine hester alt for hardt i debuten. Så her kan det lønne seg å gardere. Vrien er også V4-finalen (V5-2), hvor det skiller lite.

I V5 stiller Niels Petersen med 5 Karmastrikesback i hovedløpet i V5-3. Han står flott til i løpet og blir banker på de flate bongene.

Også i V5-4 tror vi det går an å komme litt tynt gjennom. 3 Go Win Casino og 2 Doc Martin kan fort vekk holde i et selskap med hester som ikke har vist stort. 4 Snowy gikk dog et sterkt løp i august og kan overraske.