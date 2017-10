Nettavisen jakter ny Øvrevoll-suksess

Silent Storm og rytter Anna Pilroth er blant favorittene til å vinne Norsk Oaks i V4-3/DD-1 på Øvrevoll søndag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En herlig trav- og galoppsøndag står for tur. Øvrevoll innleder søndagen med både internasjonal V4 og v5 på menyen, og Norsk Oaks er det største sportslige som skjer med hele 125 000 kr til vinneren. Senere søndag er det så klart for en V75Søndag med Solvalla som arrangør og søndag kveld er det så duket for internasjonal V65 på Sørlandet.

Øvrevoll hadde sin siste kjøring onsdag 11. oktober og Nettavisens galoppeksperter leverte fenomenale tips til V4-løpene da og tok med seg over halve premiepotten.

V4-forslaget med innleveringspris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake praktfulle 17 550 kr.

I forhåndsvurderingene var de helt klare på at V4-3 var åpen og helgarderte dette løpet på samtlige forslag. Det viste seg å være helt rett, da 11. valget og sistevalget 6 Sound Of Silence vant enkelt. Også i V4-2 hadde de super teft. 7. valget og femprosenteren 6 Ciccarelli var markert på kun tre hester på V4-forslaget til 432 kr og naturligvis en svært medvirkende årsak til den strålende gevinsten.

Totalt var det 24 andelslag på Eksperten som fikk ta del i moroa og hver seg fikk 17 550 kr på deling.

Disse fordelte seg slik:

Tre andelslag ti andeler a kr 50

Tre andelslag fem andeler a kr 101

Fire andelslag fire andeler a kr 125

To andelslag fem andeler a kr 200

Fire andelslag fire andeler a kr 250

To andelslag fem andeler a kr 300

Tre andelslag fire andeler a kr 500

Tre systemspill andelslag fire andeler a kr 750

Innspilt totalt på disse 24 andelslagene kr 421 200, og omsatt ca kr 27 000.

Herlig systemklaff i V5 på Øvrevoll søndag 8. oktober

Det ble en vrien V5-omgang på Øvrevoll sist søndag og kun 15 bonger fikk fem rette. Våre galoppeksperter fikk dog flott systemklaff. To stk systemer (fire andeler a kr 750) fikk begge fem rette. V5-utbetaling solide 21 499 kr.



Søndag er det både V4 og V5 på plakaten og ingen av V4-løpene inngår i V5-spillet. Vurderinger av Birger og Morten:

Dobbeltbanker i Oaks

Vi er kommet et stykke ut på høsten. I morgen er det årets siste hekkeløp, siste dag på gresset og årets siste klassiker. Norsk Oaks (V4-3/DD-1) for de treårige hoppene er blitt et fint felt. Dessverre forsvant Derbyvinneren High as a Kite i siste liten. Dermed tror vi klart mest på duoen 2 Silent Storm og danske 7 Rosa. Silent Storm ble bortvist sist, men kommer fra fjerde i Derby. Rosa vant Dansk Oaks, og hun var også sterk som toer på Bro Park. Et par av de andre er bra, men på de flate bongene støtter vi oss til nevnte duo og spiller dobbeltbanker i V4-3 og spiller også begge i DD-spillet.

V4-spillet er ellers åpent. I V4-1 møter amatørene et svært svakt felt, og det bør nok garderes bredt og vi tar med samtlige ni startende på det aller største V4-forslaget her på Nettavisen, men setter 2 Zafir Zaid først på vår rangering. Det er jevnt også i V4-2 og V4-4 og vi garderer bredt i begge disse løpene.

V5-banker i hekkeløp

I V5 ser det mer favorittbetont ut. Vår banker blir 5 Varennes i V5-4. Mange liker ikke å bruke banker i hekkeløp, men det vinner langt oftere favoritter i hekkeløp enn i flatløp. Varennes er best i Skandinavia, og uten uhell blir det seier. 7 Buddy Bob i V5-3 og 3 Vortex i V5-5 blir også klare favoritter, som fort kan vinne.

