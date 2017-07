Nettavisens galoppeksperter i knallform

Caitling og Sara Slot i vinnerpaddocken på Øvrevoll for et par år siden. Søndag er duoen Nettavisens favoritt i V4-1 på Gøteborg galoppbane. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Den første søndagen i juli er meget innholdsrik og innledes med galopp fra Gøteborg galoppbane. Det er både V4 og V5 på menyen. Deretter er det igjen klart for V75-søndag fra Sverige, der altså rekkeprisen er en krone. Til kvelden overtar Sørlandet med både V65 og V4.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nettavisens galoppeksperter har gjentatte ganger truffet meget bra med sine tips og vurderinger til galoppløp både her hjemme på Øvrevoll og i Sverige hittil i 2017. Torsdag ble det ny spillfest på Øvrevoll:

Hovedbankeren 2 Ash Hill Towers innfridde meget lett i V65-2 og superobjektet 5 Oh My Rose vant V65-6/DD-2. Denne var langt nede på ranken når vi publiseret tipsene torsdag formiddag, men ble etterhvert et andrevalg. 6. valget og 4,9 prosenteren 11 Augustian i V65-5 var et tredjevalg på ranken.

Nytt herlig systemklaff

To systemer med fire andeler a kr 1500 satt som støpt og betalte ut meget pene kr 54 876 hver seg. Tre systemspill (tok stk fire andeler a kr 1000 og 20 andeler a kr 200) måtte "nøye" seg med 12 femmere og 9 864 kr hver seg.

Det mellomstore V65-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) fikk fire femmere (822 per stk) og betalte ut kr 3 288.

Supersuksess i DD-spillet

Mandag 19. juni var DD-oddsen 79,92 på Bro Park og det ble fest i DD-lukene. Med 5 Oh My Rose som herlig DD-banker og 11 Augustian som den andre DD-vinneren, ble det ny DD-fest på Øvrevoll i torsdag kveld. Her ble oddsen praktfulle 65,16. DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 200, betalte tilbake 3 258kr, mens DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 400 betalte tilbake storfine 6 516 kr.

Solid suksess i V4

Også i V4-spillet ble det suksess. Det mellomstore V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) satt klokkerent og betalte tilbake meget fine 5 074 kr.



Mandag 19. juni tok de for seg under V64-løpene på Bro Park:

4. valget 13 Captain America var deres herlige V64 og DD-banker. Systemspillet med fire andeler a kr 1 500 suste rett inn og betalte tilbake meget flotte 102 477 kr. I V4-spillet ble det klaff for det aller største V4-forslaget med innl.pris kr 1950. To andelslag med fire andeler a kr 500 kunne glede seg over solide 36 953 kr i utbetaling for fire rette. I DD-spillet ble det også fest. Her ble oddsen praktfulle 79,92. DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 200, betalte tilbake 3 996 kr, mens DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 400 betalte tilbake storfine 7 992 kr.

Vurderinger til V4/V5-løpene på Gøteborg galoppbane:

En meget åpen omgang i Gøteborg søndag. Som vanlig handler det om å gå tynt i de rette løpene. Vi har to hester vi har lyst til å trekke frem. 9 Caitling i V4-1 er en meget god hoppe, som har et fint løp. Hun har to seire på Gøteborgs gressog motstanden er ikke avskrekkende. I 2015 vant hun seks løp på sommeren, hver gang etter en herlig finish. Løpet sist var bra, og hun blir vår favoritt og bankerspilles på det minste V4-forslaget.

To hester i V4-4/V5-1

I V4-4/V5-1 er vår og flere andres favoritt 7 Manassas. Var meget god på Bro Park nest sist og har samlet opp til en seier. Niels Petersen snakker varmt om 6 Brocco, og vi står på disse to på de tre minste V4-forsalgene på Nettavisen. 7 Manassas blir naturligvis også vår DD-banker.

I V5-spillet bankerspiller vi 7 Manassas på de to minste V5-forslagene og tar med 6 Brocco på de to største.

En stall med knallform er Annette Stjernstrands stall ved bredden av Vänern. Hennes datter Nathalie Mortensen er flink til å bedømme tempo i front, og torsdag ble det to seire på Øvrevoll. Søndag har både 1 Love to Love i V4-3, 1 Barny i V5-3 og 11 Hands Up i V5-5 gode vinnersjanser i sine respektive løp.