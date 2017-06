Neuroth jakter storløpsseier

Appelina og Jan Erik Neuroth vinner Breeders Prize Classic på Øvrevoll i fjor høst. Søndag er det blant favorittene i V4-4 på Klampenborg. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En fantastisk trav- og galoppsøndag står foran oss og det er naturligvis V75-omgangen på Kalmar som er den aller største begivenheten. Der er det jackpot med 18 441 645 SEK ekstra i sjuerpotten. 76 millioner i den totale premiepotten og 42 millioner til en eventuell alenebong. I tillegg er det stor galoppsøndag på Klampenborg med både V4 og V5 på menyen og til kvelden venter en flott V65-omgang på Sørlandet.

Nettavisens galoppekspertet har levert flotte tips de siste månedene og slo til igjen mandag denne uken:

Vurderinger til Klampenborg av Birger og Morten:

2000 Guineas og Breeders Cup er hovedløpene på Klampenborg søndag. Ingen norske i Guineas, men duoen 1 Appelina og 11 Suspicious Mind kjemper om 200 000 i Breeders som både er V4-4 og V5-1. Sistnevnte vant både Derby og St leger i Danmark i fjor. Appelina har aldri helt funnet stilen på Klampenborg, men har kapasitet nok til å kjempe i toppen. Vi tror hardt på denne duoen og låser V4-4 på disse to på de to minste V4-forslagene, men tar med 4 Beaufort Twelve på de største V4-forslagene.

Tre i V4-1

V4-1 er et toårsløp, hvor kun 1 Queen Imola har startet før. Rapportene er gode på 9 Baltic Exchange og 4 Worthy Boy, så vi tar sjansen på at den nevnte trioen gjør opp og står på disse tre på samtlige V4-forslag.

V5-banker sikter mot Norsk Derby

I V5 setter vi vår lit til 8 Alberone i V5-3. Livsdebuten var ikke den beste, men trener Bent Olsen har stor tro. Han har meldt Alberone til Norsk Derby om to måneder, og skal han ha noe å gjøre der, må han vinne lett søndag.

