Neuroth med vinnersjanser på Bro Park

Jan Erik Neuroth (som her vinner Norsk 1000 Guineas med Appelina på Øvrevoll i fjor) rir Nettavisens favoritt i V4-2 på Bro Park tirsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Onsdagen byr som vanlig på galopp til lunsj og V76-trav på Bjerke til kvelds. Det er Bro Park som er vertskap for galoppen onsdag og det er både V4 og V5 på Sveriges nasjonalarena for galopp. På Bjerke venter det som vanlig en meget spennende V76-omgang onsdag kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Pene penger på Bro

Vi tror på en solid utbetaling i V4 på Bro Park onsdag. Våre to favoritter i de to første avdelingene er 1 Castillo og 5 Dapple. Castillo har gått bra på hjemmebane i vinter, og motstanden nå er ikke så hard. Vekten er solid, men Castillo er nok i striden. Slik vi leser dette løpet er 2 Justice Focused som er hesten imot og disse to blir vår dobbeltbanker i V4-1 på V4-forslagene på Nettavisen

Neuroth har en vinner?

5 Dapple vant på årets første dag med ti lengder. Sist kom han fort bakfra, og nå som distansen er 250 meter lenger, kan han fort rekke frem. Jan-Erik Neuroth passer ofte godt på hester som skal ris bakfra, han er god til å bedømme tempoet og vi lar 5 Dapple stå alene på det minste V4-forslaget. Men formsterke 3 Tomhid og 8 Grand Quality blir med på de større V4-forslagene.

V4-3 og V4-4 er i våre øyne ytterst åpne, og i begge disse løpene garderer vi bredt.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Banker i V5-2

I V5 tror vi at 5 Cubism i V5-2 og 2 Kashgar i V5-3 kan være mulig å støtte seg til. Og nevnte 5 Cubism blir vår V5-banker på V5-forslagene her på Nettavisen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen