Neuroth utfordrer storfavoritten

Angel Love og Jan Erik Neuroth utfordrer favoritten Dorcia i V4-2 på Jägersro galoppbane søndag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En innholdsrik søndag venter på hestefronten søndag med både galopp og trav på menyen. Det er Jägersro galoppbane i Malmö som er vertskap for galoppløpene og det er både V4 og V5 på menyen. Solvalla byr så på V75-søndag, mens Momarken avslutter uken med en flott internasjonal V65-omgang.

Merk at V4 er først ut med spillestopp kl 12.45. Ingen av V4-løpene inngår i V5-veddemålet som starter kl 14.16.

Kan noen slå Dorcia?

Rundens største V4-favoritt på Jägersro søndag blir den flotte hoppa 5 Dorcia i V4-2. Trolig ender hun et stykke opp på 70-tallet i prosent. Men sist tapte hun for Icecapada, og 6 Spicy Mix og 7 Angel Love var ikke mye slått. Dorcia har vært i form et halvt års tid. så vi synes det er etter vår mening verdi i å bruke tre hester. Det er riktig favoritt, men på høsten har hester som har vært holdt i gang hele året ofte en tendens til å miste litt form.

I Kriteriet, som er V4-4, er det lite som skiller. Vanja Sandrup har flere flotte toåringer, og hennes duo 5 Snake Lake og 6 Ronja, er kjempegode. Vi likte også 4 Steps' Divine, som var flott i debuten. Bak den nevnte trio er det flere flotte konkurrenter.

I V4-3/DD-1 tror vi på 8 Cabanac. Han tapte på målfoto for 5 Bostar sist de møttes i Malmø. Men vektforholdet er 7.5 kilo i favør Cabanac, og det blir normalt revansj og i DD-spillet bankerspiller vi 8 Cabanac.



10 Plata O Plomo er litt spennende. Har gått alt for lange distanser, sist på mellomdistanse var han knallgod og denne setter vi tidlig på V4-forslagene i V4-3.