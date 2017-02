Norberg byr på mulige sjokk i lunsjen

Jan Norberg er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: hesteguiden.com

Det ble fantastisk flott treff i V5-spillet fra Harstad søndag. Det mellomste V5-forslaget (innl.pris kr 480) betalte ut helt fantastiske 26 104 kr. Tre andelslag med fire andeler a kr 125 på Eksperten (6 526 kr tilbake per andel), ett andelslag fem andeler a kr 101 (5 220 kr tilbake per andel) og ett andelslag ti andeler a kr 50 (2 610 tilbake per andel), var gledelig nok blant de andelslagene til Nettavisen som fikk ta del i den strålende V5-suksessen.

I V65-spillet der det var stor jackpotomgang, ble det noe mer favorittpreget, men Nettavisens aller minste V65-forslag (innl.pris 150 kr) satt uansett klokkerent og betalte tilbake 1 524 kr.

Ny toppgevinst! Lerums V75-system betalte ut Kr.159 607!

Det ble servert meget sterke V75-tips til Solvalla 29. januar! Vårt V75-system (fire andeler a Kr.1 500) betalte ut hele Kr.159 607,-. Linus Boy innfridde som dagens beste banker, og superskrellen Nisse Roc (1,7%) var med på samtlige bonger! Vårt reduserte V75-forslag med en innleveringspris på Kr.432 betalte ut Kr.3 072,-. Det ble også bra for de som tok rygg i V5-spillet, og her betalte vår reduserte V5-bong på Kr.432 ut Kr.4 526,-



Kr.960 ble til Kr.154 431 i V5-spillet på Bergen Travpark 26. januar!

Det ble svært vrient i V5-spillet på Bergen Travpark denne torsdagen, og kun fire bonger greide å løse V5-rebusen. Undertegnedes V5-forslag med en innleveringspris på Kr.960 satt imidlertid som støpt, og utbetalingen ble enorme Kr.154 431,-. På Eksperten ble det fullklaff for en av våre V5-bonger (fire andeler a Kr.250), og det ble en ordentlig opptur for de som tok rygg.



V4 på Umåker er noe vi liker, og disse omgangene gir ofte godt betalt. Søndagens omgang trenger ikke å være noe unntak, og vi har jobbet frem et par saftige godbiter! Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 5 Blås Undan – Var med i knallhard oppløpsfight sist, men trakk da det korte strået. Har uansett vært meget god på slutten, og det er snakk om en motivert favoritt i innledningen. 2 Kleppe Manden – Har floppet etter den ble solgt, men den har faktisk sett noe bedre ut på slutten, og den er pågang igjen. Har vært positiv de to siste gangene, og på ren grunnkapasitet duger den. Trenger ikke å være ueffen mot en overkommelig gjeng. KAN SKRELLE!

V4-2 : 12 Nuisance Face – Så smellfin ut etter pause sist, og den passerte mål som helt ubrukt i kulissene da. Fikk aldri riktig sjansen, og den gikk pigg inn i mål. Blir faktisk veldig undervurdert denne søndagen, og det blir helt feil for oss. Her møter den en motstand som den duger mot, og med flyt kan det absolutt gå veien. SKAL MED PÅ ALT!

V4-3 : 10 Gatelink – Taper normalt ikke dette løpet om den leverer som den skal. Så fryktelig fin ut i comebacket sist, og den debuterte altså for Hanna Olofsson da. Vant sprettlett med masse krefter igjen. Har tidligere vært nede på 13-tallet på denne distansen, og feelingen er at vi her snakker om en traver som er MILEVIS bedre enn det grunnlaget den har på konto. Har en stor mulighet, og også vi tror hardt!

V4-4 : 10 Flip A Coin – I finalen blir 11 Raz Mackenzie enormt hardt betrodd. Var dog ikke som best sist, og den hadde også vært strøket før løpet sist. Dette gjør oss usikker, og vi må bare spekulere! Draget har fått ELENDIG betalt for bra form på slutten, og det er en hest som er meget giftig på speed om den får gå med i rygger. Nå sist fikk den aldri muligheten, og den ble sittende bom fast i kulissene. Da møtte den hester som Västerbo Loveboat/Narold Vox osv. Er billigere ute nå! Får den bare gå med i rygger til ut mot oppløpet, ja, da har den form til å skrelle. OBS!