Norsk galoppsuksess på Bro Park

Appelina med sin faste rytter Jan Erik Neuroth er blant favorittene i V4-4 på Bro Park onsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En meget innholdsrik onsdag står for tur. Som vanlig i sommerhalvåret er det galopp som gjelder til lunsj. Denne onsdagen er det Bro Park som er vertskap og det skal avvikles både V4 og V5. Til kvelden er det duket for stor jackpotomgang i V76-spillet på Bjerke. Hele 1 037 698 kr venter ekstra i sjuerpotten. Og som ikke det var nok. På Jägersro er det dags for Derbykvalifiseringer og ekstra V75 med kanonløp på menyen.

I denne artikkelen skal det dog heretter handle om galoppløpene på Bro Park. Det ble som ventet store penger i søndagens V4 fra Gøteborg galoppbane og 344 089 i utbetaling for fire rette i V4-spillet er ikke hverdagskost.

Norsk favoritt på Bro

Det starter kun en norsktrent på Bro Park onsdag. Det er til gjengjeld den flotte hoppa 4 Appelina i V4-4/DD-2, blant de aller beste i Skandinavia. Senest slo hun Icecapada på Øvrevoll, og det er det ikke mange hopper som gjør. Vi bankerspiller 4 Appelina på det minste V4-forslaget og i DD-spillet.



Vi ser to hester i mot, jevngamle 6 Swan Black og 11 Miss Vordingborg. De har henholdsvis åtte og ni kilo mindre enn Appelina på ryggen, og det er faktisk ganske mye. I fjor var de ikke langt bak den norske favoritten på likevekt, så vi tror konkurrentene kan være nødvendige garderinger. Tre hester bør uansett være heldekk. Resten av V4 er like åpen som den pleier.

Tynt i V5-1 og V5-2

V4-4 er samtidig V5-1, men her gjør vi det litt annerledes. 4 Appelina og 6 Swan Black får plass på de to minste V5-forslagene, mens 11 Miss Vordingborg får plass på de to største V5-forslagene. I V5-2 spiller vi ellers dobbeltbanker på hestene 7 Global Boxticker og 6 Twnetytwowontdo. De tre siste V5-løpene ser derimot svært åpne ut.

