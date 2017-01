Norske Ina sørger for ny galoppsuksess

Ina Veronika Toverud ble svensk amatørchampion i fjor, men vant også løp på Øvrevoll. Her vinner med Lucky Luciono i fjor sommer. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en herlig trav- og galoppsøndag som står for tur. Nettavisens galoppeksperter har levert strålende galopptips de to foregående søndagene og jakter nye gevinster i både V4 og V5-spillet på Bro Park søndag. Litt senere søndag ettermiddag er det duket for V64 med Grand Slam fra Umeå, før Drammen avrunder søndagen med internasjonal V65-omgang.

Nettavisen med galoppsuksess direkte

Nettavisens eminente galoppeksperter viste seg frem på direkten på årets første dag (1. januar) på Bro Park sist søndag. Det mellomstore V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 896) suste rett inn og betalte tilbake meget pene 14 735 kr. Hele 12 andelslag suste inn og Nettavisen hadde nesten 30 % av vinnerbongene på Bro Park forrige søndag i V4-spillet.

Suksess også forrige søndag

Det ble flott suksess i V4-spillet også forrige søndag. Nå måtte våre eksperter riktignok opp på V4-forslaget til 1 440 kr i innl.pris for å fange 10. valget 8 Daybreak Lady i V4-4, men utbetalingen ble flotte 8 230 kr. Totalt var det ni andelslag på Eksperten som fikk fire rette og i løpet av de to første søndagene på Bro Park, har Nettavisens galoppekspertet spilt inn drøye 250 000 kroner.

Norske suksess

26 år gamle Ina Veronika Toverud fra Østfold var ikke særlig kjent for det nordiske galoppmiljøet før fjoråret, etter å ha tilbragt fire år i Australia, som er det gedigent svært land innen galoppsporten. På kun 13 ritt, vant hun fem løp i Sverige i 2016 og ble på bakgrunn av det svensk amatørchampion i fjor. Nå er hun lærling med base på Klampenborg i Danmark der hun hører til på stallen til Flemming Vellin. Vi fikk stifte litt bekjentskap med henne også på Øvrevoll i fjor, der hun vant to løp.

I V4-1 på Bro Park søndag skal Ina ri vår klare favoritt 1 Stonefield Player. Hesten står bra inne i løpet og har form. Vi bankerspiller på de flate V4-forslagene på Nettavisen.

Alle i V4-4

Det ser altså forholdsvis oversiktlig ut i V4-innledningen på Bro Park søndag, men spesielt V4-4 er vrien og her tar vi med alle elleve hestene på samtlige V4-forslag.

Bankerfritt i V5

I V5-spillet spiller vi bankerfritt, men går tynt i de to første V5-avdelingene. I V5-2 har vi klart mest tro på 2 House In Order med formrytter Andreas Tapia Dalbark og bankerspiller denne på de to minste V5-forslagene. Vi tar dog med 1 Jakastar på det største V5-forslaget på Nettavisen.

