Norske Ina Veronica med flotte sjanser på Bro Park

Ina Veronika Toverud (som her vinner med Lucky Lucioni på Øvrevoll i fjor) har fine vinnersjanser på Bro Park onsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En kanonfin V76-omgang på Bjerke og en strålende V4/V5-omgang med galopp fra Bro Park er det som venter spillerne onsdag. På Bjerke er det nesten garantert storutbetaling på gang, med meget flotte spilleløp. På Bro Park er det heller ikke enkelt, spesielt i V4-spillet.

Norske Ina i hetluften

Norske Ina Veronica Toverud ble champion for amatørrytterne i Sverige i fjor. I år er 26-åringen blitt lærling og på de sju første løpsdagene i Sverige har hun allerede vunnet fire løp, blant annet med 4 Top Scene (som starter i V4-2) og 2 Zamir som starter i V4-3.

Når det gjelder 2 Zamir som er nok den beste vinnersjansen for Ina Verinica i V4-spillet onsdag. Hesten har en fin oppgave foran seg i V4-3/DD-1 og blir da også vår DD-banker denne onsdagen. Utfordres i første rekke av 6 Rival Poet og disse to blir vårt lås i V4-3 på de to minste V4-forslagene.

Mulig lås også i V4-4

Det er ganske små felter i V4-løpene på Bro Park onsdag, løpet med flest til start er V4-4 med elleve hester. I dette løpet synes vi 8 Magic Johnson og 4 Maxi Motion skiller seg litt ut og de to står alene på det minste V4-forslaget.

Klar V5-banker

I V5-2 møter vi en svært spennende nykommer. 4 Stop the Wages kommer med formtall 88, og da skal hoppa være i den skandinaviske eliten. Mot onsdagens motstand bør hun helt klart vinne og vi bankerspiller på V5-forslagene her på Nettavisen.

