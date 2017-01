Ny knallsuksess på Bro Park?

Elione Chaves (som her vinner med Marshall Runner på Øvrevoll i november) rir Nettavisens DD-banker på Bro Park søndag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En herlig søndag står for tur med storstilt V64-jackpot i Boden det det venter 1 676 645 SEK ekstra i sekserpotten. Søndag kveld er det dags for årsdebut på Harstad Travpark med internasjonal V65 og V4. Og aller først på søndagen er det galopp med både V4 og V5 på plakaten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nettavisen med galoppsuksess direkte

Nettavisens eminente galoppeksperter viste seg frem på direkten på årets første dag på Bro Park sist søndag. Det mellomstore V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 896) suste rett inn og betalte tilbake meget pene 14 735 kr. Hele 12 andelslag suste inn og Nettavisen hadde nesten 30 % av vinnerbongene på Bro Park forrige søndag i V4-spillet.

Søndagens V4 på Bro Park er en litt åpen affære. Vi gikk tynt i V4-3 for en uke siden da 8 Red Hot Chili var en god vinner. Han står fint til igjen i V4-3/DD-2 og kan fort vinne på ny. Nå blir han temmelig stor favoritt, og det skal han være. Vi bankerspiller på de to minste V4-forslagene og i DD-spillet.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi tror dog at 2 Lord of Persia kan utfordre om seieren, hesten var veldig god for en måned siden og får plass på de største V4-forslagene.

I V4-1 er 3 IKC Dragon Heart og 1 Stonefield Flyer bra inne vektmessig og de to får plass på det minste V4-forslaget. Både V4-2 og V4-4 er svært åpne. 12 Nocture i V4-2 har tre strake, men det er tøffere i mot nå. Dessuten er det meget sjelden galopphester vinner fire på rad. Vi velger å gardere ganske bredt.

Bankerfritt i V5

Det er ikke så store feltene i V5, men litt knotete. Flere treåringer med liten erfaring gjør det uoversiktlig. Det skal bare en liten smell til før det gir brukbart. Vi spiller uten banker og satser på at det kan gi god oppgang på et par tredje- eller fjerdevalg

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen