Nye godbiter blir servert i lunsjen

Veijo Heiskanen er svært aktuell i dagens V4-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En ny strålende dag venter, og det er Axevalla som er først ute. Her venter det en stor internasjonal V4-omgang med start kl.12.20. Forus byr så på en svært spennende V65-omgang kl.18.50, før Eskilstuna avrunder dagen med en deilig jackpotomgang i V64-spillet. Her ligger det 1 013 224 ekstra i sekserpotten, og V64-spillet er som vanlig i gang kl.19.25.



V4-tipsene våre til Rättvik mandag var knallsterke! Vår minste bong til Kr.120 satt som spikret, og den betalte ut Kr.933,-. Et superobjekt ble servert i V64-omgangen fra Halmstad! Bara Min (7-valg) stod nemlig først på ranken, og topp info ble servert! Nå er vi sulten på nye fremganger, og i lunsjen på Axevalla tirsdag kan vi by på følgende:



V4-1 : 3 Cagnes Sur Mer – Har et latterlig lavt grunnlag i forhold til kapasitet, og skulle denne komme seg gratis foran, ja, da er nok dette løpet kjørt. Er ordentlig bra, og distansen er intet minus. Plasseres først i en spennende V4-innledning.

V4-2 : 6 Toutre – Gir vi oss ikke på, og nå lykkes man? Er MILEVIS bedre enn raden, men den har altså feilet på det samme stedet i de to løpene den har gjort i Sverige. Har havnet utvendig leder, har masse krefter igjen, men feiler altså mellom 300-400m fra mål. Feilfritt er den god nok å vinne dette fra dødens, og distansen på tirsdag er intet minus. Nå rykkes vel også snart skoene? MÅ MED PÅ ALT!

V4-3 : 2 Bigarrå – Var bra i debuten for Veijo, og den knep seieren da. Kommer nå ut etter en liten pause, den er blitt behandlet, og den trener veldig bra. Har altfor lite penger på konto i forhold til kapasitet, sporet passer perfekt, og vi føler den er motivert. Nå blir det også et skorykk bak. 13 Turbulence – Kan være skrellen om favoritten skulle prestere under pari. Etter pause sist brøt Erik Berglöf seg ut mot oppløpet, og Turbulence ble disket. Avsluttet imidlertid i overlydsfart, hadde full spenst over mål, og den så enormt bra ut. PASSES!

V4-4 : 1 Sahara Clochette – Løste dårlig fra samme spor nest sist, og løser den slik her, ja, da kan sporet bli en felle. Vant sist, men fikk det da sydd opp. Vi stoler ikke helt på denne urutinerte hoppen, og velger å spekulere. 10 Benoit Simoni – Har møtt bedre hester enn dette, og den burde duge godt med litt flyt på veien. Blir spennende å følge etter pause, og den er tidlig på vår bong.