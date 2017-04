Nye godbiter blir servert i lunsjen

Åke Lindblom er aktuell i dagens V4-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V5 Jarlsberg: Åpen V5-omgang i lunsjen

V4/V5 Øvrevoll: Galoppen med sesongstart i Norge

V65 Ålborg lørdag kveld: Superklaff - nesten 800 000 kr innspilt

VikingLotto: Hele potten på 275 millioner gikk



Lerum med siste info klaff på Jägersro 18. april!

Under jackpotomgangen i V64-spillet på Jägersro denne tirsdagen ble det fullklaff for undertegnedes siste info bong på fire andeler til Kr.899,-. Denne bongen betalte ut meget fine Kr.28 903,-. Du tar vel rygg på våre siste info bonger?



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Eventyrlig klaff i Ålborg 15. april - nesten 800 000 innspilt!

Lørdag kveld var det dobbel V65-jackpotomgang i Ålborg, og Nettavisens danske travekspert traff kanonbra med tipsene. Ca kl 17 lørdag kveld ble Carstens opprinnelige V65-banker 7 Bullet Knas i V65-3 strøket. Vi fikk heldigvis fatt på Carsten og vi endret dermed banker til 1 Bella Sotto i V65-4. I V65-2 som var at amatørløp hadde Carsten gardert bredt og 10. valget og kjempesmellen 8 Tajsa Baunehøj 1,6 prosent) stod trygt på.

V65-forslaget på kr 924 her på Nettavisen (dette ble altså endret ca kl 17.30 lørdag kveld) inneholdt en sekser og 20 femmere og betalte tilbake kanonfine 45 452 kr.

Totalt ble det treff for 17 andelslag på Eksperten.

Seks andelslag med fire andeler a kr 250 betalte tilbake 45 452 kr

Fem andelslag med fem andeler a kr 200 betalte tilbake 45 452 kr

Tre andelslag med fem andeler a kr 300 betalte tilbake 45 924 kr

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 betalte tilbake 46 396

Totalt ble det eventyrlige 776 932 innspilt på de 17 andelslagene som gikk inn med seks rette, og totalt omsatte Nettavisen for ca 45 000 på Eksperten til V65-omgangen i Ålborg.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Örebro står for dagens svenskelunsj, og det er en omgang som fort kan gi svært godt betalt. Mye blir selvfølgelig avgjort i innledningen hvor 2 Porthos Race blir knallhardt betrodd. Vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 2 Porthos Race – Falt tungt som en 1,6-oddser i V75’en sist, og den fikk seg en pause etter det. Gangen før på Solvalla kom den helt alene til mål, og den var enorm til seier da. Har en SKYHØY kapasitet i forhold til grunnlaget, og feilfritt taper den neppe dette løpet. Motivert favoritt. 4 Quantanamera – Er på vei mot storformen, og vi var litt etter den sist. Gjorde da en bunnsolid sisterunde til andre. Distansen nå er kun et pluss, den blir normalt bare bedre og bedre, og den er den første man skal ha med om favoritten garderes.

V4-2 : 4 Freia De Mayo – Vidåpent løp for hopper, og her kan det smelle. Vår ide kom ut etter pause sist, og den gikk knallbra mellom to galopper. Feilet tidlig etter sjenering, kom så strålende tilbake, før den igjen feilet ut på oppløpet. Varslet full vinnerform, og den duger godt i omgivelser som dette. Må være HET uten noe tull på veien!

V4-3 : 8 Petite Marke – Nytt helskummelt løp hvor det kan smelle. Hopper, ferske, og alt annet enn stabile! Vi prøver oss med en frekkis først, og Petite Marke duger her om den går feilfritt. Galopperte etter pause sist, men satt for eksempel fast som pigg med mye igjen tredje sist. Kan ikke få et billigere løp når det gjelder motstand, og vi må bare varsle!

V4-4 : 2 Keep It Launcher – Interessant finale hvor det selvfølgelig kan være slik at favoritten leder dette rundt om. Dog starter den lite, og 1 Arnold Scoop kommer igjen ut etter en lengre pause. Vi retter derfor søkelyset mot en hest som har toppform, og den har dessuten nydelige betingelser foran seg nå. Vant nest sist etter 13 s 800m, mens den nå sist ble sittende bom fast, Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den blir normalt bare bedre og bedre. PASSES!