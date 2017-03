Nye godbiter blir servert til lunsj

Mikael J Andersson er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: Anders Kongsrud/hesteguiden.com.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:



Lotto lørdag: Oslo-dame ble dobbel Lotto-millionær

Vi er kommet godt i gang med en ny uke, og høydepunktet denne uken er V75 på Bergen Travpark om lørdagen. Vi gleder oss også mye til jackpotomgangen i V75 til Halmstad om søndagen. Her ligger det altså hele 5 029 374 ekstra i sjuerpotten. Når det gjelder dagen i dag så sparkes den i gang med lunsj til Sverige. Axevalla står for løpene, og V4-omgangen starter som vanlig kl.12.20. Om kvelden er det Forus som kjører norges V65-omgang med start kl.18.50. Dagen avsluttes på Jägersro, og her er V64-spillet i gang kl.19.25.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Lerum med V65-suksess på Forus 28. februar!

Det ble dessverre ingen opptur for våre systemer i jackpotomgangen denne tirsdagen (traff ikke på utgangene), men på vår flate bankerfrie-bong på Nettavisen til Kr.1 200 ble det fullklaff! Her kunne man hente ut hele Kr.15 611 om man hadde levert den.

På Eksperten ble det fullklaff for totalt ni bonger! Sjekk ut følgende:



* En bong med fem andeler a Kr.200 - den bongen betalte ut Kr.15 365,-

* To bonger med fire andeler a Kr.250 - de bongene betalte ut Kr.15 365,-.



* To bonger med fire andeler a Kr.300 - de bongene betalte ut Kr.15 611,-

* Fire bonger med fire andeler a Kr.500 - de bongene betalte ut Kr.16 103,-



Ny herlig opptur i Bergen! Deilig V65-klaff 23. februar!

Det ble igjen servert solide tips fra undertegnede til Bergen Travpark denne torsdagen! Super Strong (17%), og Arthurian Hanover (9,9%) var to lekre ideer som innfridde! På Eksperten ble det fullklaff for to flate bonger (fire andeler a Kr.500), samt to systemer (fire andeler a Kr.1 000). Utbetalingen ble meget fine Kr.21 672,-.

PS! Høydepunktet hittil i år på Bergen Travpark, kom 26. januar, hvor vårt V5-forslag på Kr.960 betalte ut storfine Kr.154 431,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det ble suksess i lunsjen mandag! Alle våre bonger fra Kr.980 til Kr.1 180 på Eksperten satt som spikret. Utbetaling Kr.3 523,-. Nå er jakter vi ny opptur til lunsj, og med fire fulle felt er det en omgang med potensial som blir presentert på Axevalla! Vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 8 Peanut Rock – Et ordentlig «lunsjløp» innleder dagens V4-omgang, og her er det SVAK klasse på hestene. Vår ide er billigere ute nå, og den må ha en meget fin sjanse om det bare klaffer litt på veien. Fullførte greit sist, mens den spurtet bra nest sist. Kan ikke få en billigere oppgave enn dette, og som lite spilt er den verdt et forsøk. OBS!

V4-2 : 3 Bålsta Palema – Må ha en TOPP MULIGHET her. Kom ut etter pause i V75’en sist, og den varslet form direkte. Johnny Takter var ikke helt heldig med styringen sin, men når Bålsta Palema etter hvert kom seg løs, ja, da avsluttet den sterkt nedover oppløpet. Hadde uansett godt av det løpet i kroppen, og fra tet denne tirsdagen så skal det dreie seg om en vinner. VI TROR HARDT!

V4-3 : 14 Colombia Charm – Småskummelt løp med en god del vinnerkandidater. Vi setter springeren til Robert Bergh først, og er den i nærheten av det løpet den gjorde nest sist så har den en flott mulighet. Ble da kun speedet ned av gode Angie Simoni. På Solvalla gangen etter var den nok indisponert for dagen. Kommer nå ut etter en liten pause, den møter billig motstand, og kanskje rykkes skoene. SPILLES!

V4-4 : 7 Pochacco – Fyker til tet, og siden dreier dette seg om en meget bra sjanse? Den fullførte fint nest sist, og den ble ikke veldig plaget tilslutt da. Nå sist blir den sittende bom fast med vinnerkrefter. Virker å utvikle seg fint, og dette ser spennende ut på forhånd. Settes frekt først i en finale hvor det er et ganske stort skille på hestene.