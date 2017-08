Nytt lunsjsnadder blir servert

Arn Hammering og kusk Thomas Jonsson. Tirsdag kommer de ut i lunsjen. foto : ck : arn hammering_jonsson thomas Foto: Ck

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddstips 1: Helsingborg sliter på bortebane

V4-opptur på Sørlandet 26. august! Kr.896 ble til Kr.9 112!

Undertegnedes V75-tips til hjemmebanen denne lørdagen var rett og slett ikke gode nok, men i V4-spillet gikk det heldigvis betydelig bedre. Det ble nemlig fullklaff for V4-bongen på Kr.896, og utbetalingen her ble deilige Kr.9 112,-. PS. En av dagens virkelige godbiter, Stram Vaier, var en vinner i finalen!

Lerum med supertips på Biri 25. august! Kr.936 ble til Kr.21 583!

Tipsene til Biri denne fredagen var enormt sterke, og i både V5-spillet + DD-spillet ble det fest! Vår store V5-bong på Kr.936 satt som spikret, og betalte ut hele Kr.21 583,-. DD ble ranket ut på en rekke med førstevalg på Thai Goodwill (2-valg) + Ambitious Voyager (3-valg, men vår banker).

Topptips ble servert i lunsjen 24. august!

Stjernesmellen, Cash In BN (12-valg/1,3%) var med på kun syv hester i V4-innledningen. I finalen satt vi igjen med åtte hester, og da er det litt surt å få inn favoritten. Vi måtte dermed nøye oss med Kr.4 191 innspilt på bongen til Kr.960,- i lunsjen fra Boden.

I lunsjen fra Forus ble det enkelt, og vårt minste V5-forslag på Kr.240 betalte ut Kr.749,-.

V5-suksess på Klosterskogen 24. august!

Det ble full valuta for de som kjøpte seg en V5-bong til Klosterskogen denne torsdagen. Kurt Leirvågs V5-bong til Kr.980 betalte nemlig ut hele Kr.12 706,-.! Tok du rygg på Leirvåg denne torsdagen?

V65-fullklaff på Sørlandet 20. august!

Undertegnedes største V65-bong til Kr.1 800 satt som et skudd denne søndagen. Utbetalingen ble meget fine Kr.12 183,-. Vertigo Unique (2-valg) innfridde som en vår herlige tipsener mot dagens nest tyngste favoritt, Global Rumor.

Systemfullklaff i Årjäng 20. august!

Undertegnedes Grand Slam V75-system (fire andeler a Kr.1 299) fanget opp supersjokket Quantum Outlook (1,4%), og dermed satt systemet som spikret. Utbetalingen ble Kr.13 909,-

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

You To Neat (3-valg) ble servert som en herlig godbit i lunsjen mandag, og V4-forslaget på Kr.480 betalte ut Kr.1 567,-. Visby står for dagens V4-omgang, og det er en ordentlig fin omgang vi har foran oss. Vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 6 Arn Hammering – Er kongen av Visby, og den pleier å vinne disse løpene. Har vunnet 16 av 24 starter på Visby, og det er virkelig en bane han elsker. Kommer til start med FLOTT form, og den har vunnet lett de siste gangene. Her går det fort mot en NY seier, og favoritten i innledningsløpet er veldig motivert.

V4-2 : 10 Moa Margunn – Hopper i lavt grunnlag, og her kan det være smart å krydre bongen med mange hester. Vår ide hadde under 10% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er aldeles for lite. Den var ikke tom i mål i kulissene nest sist, og nå sist var den strålende i nederlaget på en 12-tid. PASSES!

V4-3 : 10 Fourteenosix – Spennende stayerløp med flere aktuelle vinnerkandidater. Draget vårt er betydelig bedre enn de to siste resultatene, og den har rett og slett ikke hatt tur på veien da. Ved begge anledninger har den nemlig kommet til mål med krefter igjen, og den virker å være i toppform. MÅ BARE PRØVES HER!

V4-4 : 15 Queen CD – Mye bra hester i grunnlaget, og flere av disse har varslet meget bra form på slutten. Vår ide årsdebuterte sist, og den var helt enorm direkte. Gikk altså 12,8 fra dødens, og noe mer enn det går det ikke å kreve med et grunnlag på 158K. Er den like god nå, ja, da skal sjansene være bra. OBS!