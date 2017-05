Nytt snadder blir servert i lunsjen

Claes Sjöström er aktuell i dagens V4-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Vi er kommet godt i gang med en ny uke, og høydepunktet denne uken skjer naturligvis på lørdag. Her er det nemlig JACKPOT i V75-SPILLET, og det ligger altså 833 647 ekstra i sjuerpotten. Vi kommer tilbake med fyldige tips løpene i Bergen, og de tipsene vil være klar i løpet av fredagen. Når det gjelder dagen i dag så starter vi som vanlig med lunsj. Visby byr på en knallfin V4-omgang med start kl.12.20. Til kvelden er det Momarken som står for den norske V65-omgangen kl.1850, før Eskilstuna avrunder tirsdagen med en topp V64-omgang kl.19.25.



Eventyrlig klaff på Bro Park 29. mai!

Nettavisens galoppeksperter har hatt en strålende mai måned og tirsdag kveld ble det kjempeklaff i både V64-spillet og V4-spillet på Bro Park.

I V64-spillet landet utbetalingen for seks rette på solide 33 089 kr. Nettavisens V64-forslag med innl.pris på kr 980 satt klokkerent. Det forslaget inneholdt 18 femmere (434 kr pr stk) og 119 firere (49 kr pr stk) og betalte tilbake 46 634 kr. Rangeringen var bunnsolid. I V64-6 hadde våre eksperter førstevalg på 3. valget Dardenne, og i V64-5 hadde de fjerdevalg på 4,1 prosenteren og 7. valget 14 High As A Kife. Med banker på omgangens største favoritt 1 Sir Herman ble braksuksess. På Eksperten ble det treff for 13 andelslag.

Tre andelslag fire andeler a kr 250 - utbetaling 46 634

Et andelslag ti andeler a kr 100 - utbetaling 46 634

Tre andelslag fire andeler a kr 250 - utbetaling 46 634

Tre andelslag fem andeler a kr 300 - utbetaling 47 091

Tre andelslag fire andeler a kr 500 - utbetaling 49 070

Summa summarum ble det ca 650 000 kr innspilt, når vi tar med en drøss med femmere og firere på de minste forslagene. Totalt omsatte Nettavisen for ca 30 000 kr på Eksperten til V64-løpene på Bro Park i kveld, så avkastningen ble enorm.

I V4-spillet ble det ikke like voldsom utbetaling, men det aller minste V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 192) det betalte tilbake råflotte 5 026 kr.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I gårsdagens V4-omgang serverte vi Charlie Mearas som en banker på de litt mindre bongene mot dagens tyngste favoritt, Cobourg Hanover. I dagens lunsj innleder det svært vrient, og vi garderer bredt til å begynne med. Sjekk ut følgende:



V4-1 : 11 Il Nostro – Er meget spennende i denne sportrappen. Det er snakk om en 5-åring som har fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og den er på vei mot formen. Satt bom fast i kulissene mot bedre hester enn dette på Solvalla sist, og vi likte den skarpt. Nå er det billigere i mot, og her må man være på vakt! SPILLES!

V4-2 : 6 Minnestads Calais – Er en traver som ligger i skorpen, og feilfritt er den med å kjemper om seieren. Nå sist spurtet den ordentlig bra tilslutt, og den hadde kjempet om seieren uten galopp da. I et meget åpent løp gjør den seg garantert ikke bort, og vi roper et varsko for denne frekkisen!

Dagens banker:

V4-3 : 7 Henning Lixarve – Er en 4-åring under en klar utvikling, og den er selvskreven her. Var meget tapper fra dødens på gode Vincent Zaz på Solvalla sist, mens den vant sprettlett når den fikk det sydd opp nest sist. Er veldig kjapp ut, og vi tror på tidlig tet. Da taper den neppe om den leverer som på slutten. Vi tror hardt!

V4-4 : 12 Lady Lee – En sliten gjeng møtes i finalen, og her oser det stor fart på forestillingen. Da trenger det ikke være feil å komme bakfra med sparte krefter. Lady Lee har gjort jevne/fine løp mot bedre hester enn dette på slutten, og motstandsmessig kan den ikke få en billigere oppgave enn dette. Settes knepent først.