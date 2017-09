Nytt snadder blir servert i lunsjen

Arn Hammering og Thomas Jonsson. Tirsdag kommer de ut i V4-spillet. foto : ck : arn hammering_jonsson thomas Foto: Ck

Visby sparker i gang dagen med en spennende V4-omgang kl.12.20. Bro Park sørger for galoppmoro kl.18.00. Her blir det både V4+V5. Jarlsberg står for den norske V65-omgangen, og løpene på Jarlsberg starter kl.18.50. Axevalla er sist ut denne tirsdagen med V64 kl.19.25.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Visby står for dagens V4-omgang, og nesten som vanlig er det spennende på denne banen. Vi går tynt ut, men bakover i menyen er det muligheter for både en og to skrell. Sjekk ut følgende:



V4-1 : 4 Super Nice – Burde få gratis tet, og siden skal dette dreie seg om en meget god sjanse. Har hele tiden møtt de beste i årgangen, og det er snakk om en hest som er skikkelig herdet. Claes Sjöström opp er et solid pluss, og på forhånd ser dette veldig riktig ut. Settes knepent foran 7 Arn Hammering.

V4-2 : 3 Lady Jewel – Gikk fullt godkjent i debuten. Fikk da en ganske tøff reise, og den fullførte bra. Kommer nå ut etter en pause, og plutselig kan denne 3-åringen være ytterligere forbedret. Skulle den gå en 18-tid, ja, da trenger den ikke å bli veldig enkel å fange. Prøves som et sjokk mot den store favoritten.

V4-3 : 11 Micro Vick – Et utrolig spennende løp venter, og her er det særdeles jevnt med flere mulige godbiter som kan vinne. Draget vårt var ute som et 5-valg når vi la ut dette tipset, og det mener vi er feil. Satt fast etter pause nest sist, mens den var knallgod til seier sist. Med tempo blir den alt annet enn enkel å stå i mot. OBS!

V4-4 : 9 Dynamic Raja – Småskummel finale, og vinner ikke favoritten her, ja, da kan skrellen fort være et faktum. Vi føler dog at favoritten er motivert, og den har gjort tre fine løp etter den kom inn på stallen til Ola Samuelsson. Har et aldeles for lavt grunnlag målt opp mot kapasitet, og den burde ha en fin sjanse i finalen.