Nyttårsraketten går på Bro Park

Unge og meget lovende Andreas Tapia Dalbark rir Nettavisens favoritt i V4-3 på Bro Park 1. nyttårsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Godt nyttår, kjære trav- og galoppvenner. Årets første dag byr på V4/V5-galopp fra Bro Park og etterfølges av V64-trav fra Eskilstuna. Her hjemme er det Jarlsberg som får gleden av å arrangere Norges første travstevne i 2017, og det er både internasjonal V65 og V5 på menyen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dobbeltbanker i V4-2

Det er en ganske vrien omgang i Stockholm på årets første dag. Vi satser på en duo i V4-3 som vårt V4-lås. 5 Labjaar har vært god hele høsten og blir nok favoritt. Men vi har sett en svært god i utvikling i 7 Red Hot Chili, og vi har litt håp om at det skal holde med disse to. Nevnte 7 Labjaar blir vår DD-banker.

De øvrige avdelingene er langt fra enkle, og vi tror på pene penger i V4.

Banker tilslutt i V5

I V5-5 har 4 Laymanson et fint løp, og dessuten sitter Elione Chaves på ryggen. Vi tror på seier og bankerspiller hesten på V5-forslagene på Nettavisen.

Vi har også valgt å gå tynt i V5-2. 3 Stureplan blir klar favoritt, men han var strøket sist. Dessuten imponerte 4 Good Lad stort i debuten, og vi tror han kan matche favoritten og mener de to skal være et trygt lås i V5-2.