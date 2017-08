Onsdagsgalopp med Fanny

Fanny Olsson avbildet under et besøk på Øvrevoll i fjor høst. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Onsdag er ensbetydende med galopp til lunsj og Bjerketrav til kvelden. Denne onsdagen er det Bro Park som tar seg av galoppen og det er som vanlig både V4 og V5 på menyen. På Bjerke venter som vanlig en meget spennende V76 til kvelden.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vurderinger til Bro Park av Birger og Morten:

På Bro Park onsdag har vi satset på en hest, som vi tror har en stor fremtid. Motstanden er slett ikke avskrekkende, så vi satser slantene nå som hun trolig ikke blir noen stor favoritt. Vi snakker om 4 Quicksteps Bloom i V4-4, som i kval-løpet danset rundt banen på den sterke tiden 48.0. Det var helt uanstrengt, og uten å være ridd, slo hun hester som senere har levert gode innsatser. I debuten gikk hun 1800 meter og dro av gårde i front. Ut på oppløpet var det slutt på kreftene. Nå er det 600 meter kortere, og det bør passe langt bedre. Vi bankerspiller 4 Quicksteps Bloom på de tre minste V4-forslagene her på Nettavisen, men tar med 11 Hurricane Sandy på det aller største.

Det er ingen enkel V4, men feltene er ikke så store som de ofte pleier, så vi tror på en middels stor utbetaling. I V5 er det både araberløp, et uvisst toårsløp og to åpne handicapløp. Vi tror mye på 7 Mr Tooma Global i V5-2 som vi bankerspiller på de tre minste V5-forslagene her på Nettavisen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen