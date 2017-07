Oviken med spennende V4-lunsj

Frank Westberg tar turen til Oviken denne tirsdagen. Foto: hesteguiden.com

Vi har en svært spennende tirsdag foran oss, og det er ingen tvil om hvor høydepunktet skjer. Jägersro byr nemlig på travfest denne kvelden, og det blir altså V75 med Hugo Åbergs. V75-1 starter kl.19.10. Dog starter dagen allerede kl.12.20 med lunsj til 800m banen Oviken. Vi skal også til Stavanger denne tirsdagen, og kl.18.50 serverer Forus en herlig V65-omgang.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Oviken byr på en interessant lunsjomgang denne tirsdagen, og på denne banen er teten utrolig viktig. Oppløpet er kun 140m, og får en OK hest teten her så er ofte mye gjort. Vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 1 Leo On Line – Har startet fire ganger på denne banen, og det er blitt to seire + en andreplass. I fjor ble det en knepen seier fra tet. Var ikke i nærheten av god nok sist, men har ellers gjort veldig fine løp. Er meget kjapp ut med volte, og fra tet er dette hesten å slå.

V4-2 : 8 Lesja Kongen – Feilet fra seg en andreplass sist, og dette er en traver som er bedre enn raden. 40m tillegg på denne banen er ikke enkelt, men motstanden er heller ikke veldig tøff. Prøves som en frekkis mot favoritten!

V4-3 : 7 Emil Töffing – Vi kjøper ikke den store favoritten her, og den er kun en liten outsider for oss. Draget ligger stadig i skorpen, og den har vært positiv de siste gangene. Var ikke helt tom i mål i kulissene sist, og den ser fakta veldig fin ut for tiden. Passes mot en overkommelig gjeng!

V4-4 : 1 Grannstoscha – Er en banker for de som vil gå tynt. Den vant veldig enkelt på samme bane sist, og den kom ubrukt til mål da. Tredje sist viser den 16/1900m etter galopp, og den har i det hele tatt litt inne. Prikker kusken starten så skal mulighetene være meget gode. SPILLES!