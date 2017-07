Persson har V4-bankeren

Tand Kraft og kusk Jan-Olov Persson. Søndag kommer de ut i V4-spillet. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Ny supertips ble servert i lunsjen til Eskilstuna 11. juli!

Undertegnedes V4-forslag satt igjen som de skulle i lunsjen denne tirsdagen. Den lille V4-bongen med en innleveringspris på Kr.192 betalte ut meget fine Kr.1 998,-. Supersjokket Donna's Girl (3,8%) var med på ALT!



Lerum med supertips i lunsjen til Mantorp 10. juli! Vi tok alt!

Vi gjorde rent bord i lunsjen denne mandagen, og tipsene satt mildt sagt bra. Det lille V4-forslaget på Kr.160 suste inn, og betalte ut Kr.1 916,-. Her banket vi Pastore Bob (3-valg). Vårt DD-forslag på fire rekker med banker på Must Have (4-valg) gav 44,06 i odds! Vår lille DD-forslag til Kr.200 betalte ut Kr.2 203,-.

Lerum med systemfullklaff i V64-spillet til Rättvik 10. juli!

De flate bongene kom dessverre ikke helt til mål denne mandagen, men tipsene var uansett sterke, og V64-systemet (fire andeler a Kr.1000) satt som spikret. Med banker på Readly Express, og utgang på våre herlige objekter, Brenne Järven (3-valg) + Qahar QC (2-valg), så satt altså systemet som spikret. Utbetalingen ble meget fine Kr.18 708,-.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Strålende suksess på Charlottenlund 9. juli!

Det ble en herlig avslutning på uken, og vi tok ordentlig for oss i V65-lukene denne søndagen! Vårt V65-forslag på Kr.900 satt nemlig som spikret, og med dødt løp mellom Beauty Armstrong og Armstrong (begge var med på bongen), ble det faktisk to seksere på det nevnte forslaget. Utbetalingen ble meget solide Kr.13 025,-.



På Eksperten ble det fullklaff på følgende lag:

Ett andelslag ti andeler a kr 100 – utbetaling 13 025

Fire andelslag fem andeler a kr 200 – utbetaling 13 025

Seks andelslag fire andeler a kr 250 – utbetaling 13 025

To andelslag fem andeler a kr 300 – utbetaling 13 251

Fem andelslag fire andeler a kr 500 – utbetaling 13 477

To systemspill fire andeler a kr 1000 – utbetaling 14 268

Totalt innspilt på de 20 andelslagene - Kr.278 868



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Tand Kraft er dagens klare V4-banker fra Östersund, men ellers prøver vi å felle de andre favorittene, og skal til lukene med følgende:



V4-1 : 3 MT Jamming Jerry – Må ha en solid sjanse i innledningen. Nå sist ble den sittende bom fast på en 12-tid, og her er det superform! Burde komme seg tidlig foran, og da skal dette løpet være kjørt. MOTIVERT!

V4-2 : 4 Tand Kraft – Dette er kval til Derby, og det går ikke å spekulere i mot det som har vært eneren blant 4-åringene. Fikk ikke vinne sist, men den gikk trossalt en lav 22-tid. Her skremmer ikke motstanden, og vi blir veldig overrasket om ikke dette dreier seg om tidlig tet og slutt! BANKER!

V4-3 : 1 Regulus – Er ikke en hest man kan stole på, men feilfritt duger den i omgivelser som dette. Galopperte sist, men nest sist viser den fakta 16/1900m etter galopp, og det er snakk om en traver som er bedre enn raden. SKAL PASSES SOM LITE SPILT!

V4-4 : 1 Brenne Brakar – Kommer ut i regi Robert Bergh, og vi går på den direkte. Dette er nemlig en HØYKAPABEL traver, og den er en av de beste i årgangen på ren kapasitet. Har rotet mye i år, men har «Robban» bare funnet ut av den, ja, da skal de andre få kjørt seg. MÅ MED PÅ ALT!