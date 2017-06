Rättvik byr på en herlig V4-lunsj

Jorma Kontio er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en helt fantastisk uke foran oss, og til helgen braker det virkelig løs! På Bjerke lørdag er det GULLJACKPOT i V75, og det betyr ca fire millioner ekstra i sjuerpotten. Søndag venter årets Oslo Grand Prix med en gedigen internasjonal V75-omgang. Her blir det trav i verdensklasse, og enorme potter å spille om.

Når det gjelder dagen i dag så er vi i gang kl.12.20. Det er Rättvik som står for dagens V4-lunsj. Leangen byr så på et herlig V65-spill med start kl.18.50. Dagen avrundes fra Årjäng, og det med en saftig V64-jackpot! Hele 1 005 817 ekstra i sekserpotten, og V64-1 begynner kl.19.25.

Rättvik står altså for dagens lunsjomgang, og det er en omgang vi liker. De helt klinke bankerne sliter den store sal med å finne, og her skal det svært lite til før utbetalingen skyter i været. Vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 10 Azarayah Ridge – Har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og dette er en 5-åring under en klar utvikling. Var brenngod fra dødens sist, og da kniper den seieren etter 13,0 s 1000m / 10,8 s 500m. Her er det med få unntak billig i mot, og med ytterligere fremgang så skal dette dreie seg om en GOD MULIGHET!

V4-2 : 1 Raja Ribb – Har et utrolig riktig løp foran seg denne mandagen, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt. Fikk maks sist, men travet trossalt 15,2/3160mv. Nest sist sitter den bom fast med alt igjen i et løp som gode Barkevious Mingo vinner. Er kjapp i vei, og fra tet dreier dette seg normalt om en vinner. SPILLES!

V4-3 : 6 Bilbo BS – Har toppform i kroppen, og den fortjener en seier. Var knallgod i nederlaget sist, og den var feks betydelig bedre enn favoritten 3 Vestpol Gladiator da. Det eneste vi ikke likte var at den mistet travet tilslutt. Henger den sammen hele veien nå, ja, da skal de andre få kjørt seg. Prøves mot favoritten!

V4-4 : 14 Gurra Knight – Småskummel finale, og her prøver vi oss med en hest som blir helt uspilt. Gurra Knight har fakta ganske bra grunnkapasitet, og den spurtet klart bra sist. Var ikke tom i mål. Her er den dønn riktige ute, og leverer den på sitt beste, ja, da trenger den ikke å være helt borte. Kan supersjokke!