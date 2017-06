Småfrekk V4-banker fikser lunsjopptur

Jan Ove Olsen er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: Eirik Stenhaug

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddstips 1: Norge har lite å tape

Oddstips 2: England med gnistrende offensiv



Kanonsuksess for 29 V75-andelslag 10. juni - 1,2 millioner innspilt!

På V75-forslagene til Nettavisen bankerspilte Leirvåg både 3 Stella Newmen i V75-2 og 2 Emir La Brousse i V75-7 i lørdagens omgang på Bjerke, men som kjent så røk Emir La Brousse i V75-7.

På Eksperten ble disse forslagene solgt under lagnavn «LeirvågmedGulljackpot», men Nettavisen lager som alltid også noen alternative oppsett - lørdag var disse merket med lagnavn «V75SisteMedGulljackpot» og beskrivelse «Forrykende V75-omgang med Gulljackpot på Bjerke lørdag. Dette spillet vil kunne avvike fra Leirvågs V75-tipsforslag på Nettavisen og baseres på markeringsoversikt og siste nytt løpsdagen.

Leirvåg lager alltid minimum to oppsett på de alternative, men de følger jo stort sett rangeringen til Leirvåg på Nettavisen. Lørdag var det da naturlig å bankerspille 2 Stella Newmen på det ene oppsettet og Emir La Brousse på det andre. Det ble kanonsuksess for oppsettet med Stella Newmen banker og der gikk alt inn, inkludert det minste med innl.pris kr 432.

De fordelte seg slik:

* Tre lag med fire andeler a kr 125 – utbetaling per stk 39 329

* Fem lag med fem andeler a kr 100 – utbetaling per stk 39 329

* Ett lag med 10 andeler a kr 100 – utbetaling per stk kr 41 125

* Seks lag med fire andeler a kr 250 – utbetaling per stk 41 125

* Fem lag med fem andeler a kr 200 – utbetaling per stk 41 125

* To lag med fem andeler a kr 400 – utbetaling per stk 43 139

* Ett lag med ti andeler a kr 200 – utbetaling kr 43 139

* Tre andelslag med seks andeler a kr 332 – utbetaling per stk 43 139

* To andelslag med fire andeler a kr 500 – utbetaling per stk kr 43 139

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 – utbetaling 45 368.

Totalt ble det solgt V75-spill for ca 173 000 denne lørdagen, og vi spilte totalt inn ca 1,2 millioner.

Ny Leangen-fest! Tok du rygg på Leirvåg's vurderinger 12. juni?

Det aller minste V65-forslaget (innl.pris kr 180) suste rett inn og betalte tilbake kr 3 578.

Kampala Kid i V65-2, Erga Fanten i V65-3 og ikke minst Pilgrims Power i V65-6 mot dagens nest største favoritt L.J.’s Andy Hall var alle herlige objekter.

42 andelslag på Eksperten suste inn med seks rette - ca 3 800 kr i snitt på hvert av dem.

I tillegg ble det rent bord i V4-spillet. Også her satt det aller minste V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 180). Utbetaling kr 1 604 kr.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det ble veldig lettløst i lunsjen mandag, og det var ikke mye å skrive hjem om. Vi håper på langt bedre utbetaling nå, og vi byr blant annet på en banker som ikke var favoritt når dette tipset ble lagt ut...

Sjekk ut følgende:

Dagens banker:

V4-1 : 7 Marvelous – Er en kanon, og en hest som matchet noen av de beste i årgangen i fjor. Stod til helt spinnville 9 i odds når den årsdebuterte sist, men da ble det galopp fra et trangt spor. Viste imidlertid 12,6/1900m i kulissene i etterkant, og den så morsk ut i målgangen. Her burde den komme seg fint av gårde, og skulle den for eksempel komme seg foran, ja, da er dette løpet over. Kan også vinne fra dødens. VI TROR HARDT!

V4-2 : 11 Åhs Tyr – Har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og her er det superform pågang. Nå sist ble den sittende bom fast som HELPIGG, og OI hvor bra den så ut i målgangen. Det er sjeldent man ser hester med så mye krefter igjen over mål. Kommer her ut mot en helt grei motstand, og vår klare ide er med garanti en av de beste på kapasitet. SKRELLER?

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 2 Klöver All Over – Har hatt spor to i volten tidligere, men har likevel bare sprintet til tet. Det er snakk om en helt ekstrem hest på startsiden dette! Var ute i et speedrace på Solvalla sist, og der så den helt fantastisk ut i forsøket, men var ikke like god i finalen. Kommer den seg bare foran her, ja, da må mulighetene være gode. OBS!

V4-4 : 10 Norheim Faksen – Har fått to løp i kroppen etter pause, og her er det storform pågang. Leverte en bunnsolid sisterunde sist, og det er egentlig ikke slike løp denne skal ha. Får den bare gå med i rygger på tirsdag så er den supergiftig på ren speed, og da kan den felle alt. MÅ BARE PRØVES!