Snadder til lunsj

Ulf Ohlsson er som vanlig aktuell når det kjøres løp i Sverige. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Lerum med sterke V64-tips til Umåker 15. januar!

V64-tipsene satt bra denne søndagen, og vårt forslag på Kr.432 satt som spikret. Bøygen for mange i denne V64-omgangen var supersmellen How Amazing Tooma (8-valg ), men den hadde vi med på kun tre hester... Wilda Tigern Jack var bunnsolid som vår banker, og nå har den virkelig funnet storformen! Utbetaling for bongen på Kr.432 : Kr.5 035,-!



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Systemfullklaff på Momarken 10. januar!

Det ble fullklaff for undertegnedes V65-systemer (fire andeler a Kr.1 000) på Momarken denne tirsdagen. De betalte ut Kr.9 403 per stk. Vi hadde blant annet tålt ALLE hestene i V65-3, og det var derfor surt å kun få inn et andrevalg der. Vår herlige banker, Ebba BR (32,9%), bare blåste rundt feltet, og kom alene til mål.



Det kan smelle i flere av dagens V4-løp, og vi jakter en herlig opptur direkte denne uken! Östersund står for løpene, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 6 Bol Anna – Var helt strålende i nederlaget sist. Var innom en kort galopp like etter start, ble brukt endel underveis, men fullførte meget sterkt, og innsatsen var klart plussbetont. Er nå noe tøffere ute, men den duger likevel bra, og den er på foto her i en feilfri utgave. 8 Bråna Disa – Er 20m billigere ute kontra Bol Anna fra løpet sist, og den gjorde en helt OK innsats i det nevnte løpet. Kom da ut etter pause, den var noe tung i kroppen, og det løpet gjorde nok veldig godt. Kan ventes MYE forbedret, og den er god nok til å overraske. OBS!

V4-2 : 4 Hope And Dreams – Helskummelt løp, og her kan det muligens smelle ordentlig! Hesten vi plasserer først har en pillråtten rad, og den blir nok ikke veldig mye spilt. Dog var den helt strålende etter en grov galopp i sitt siste løp, og den kom gedigent tilbake etter galopp da. Viser den slike takter her, og går feilfritt, ja, da er den med å kjemper om det. PASSES!

V4-3 : 15 Alvena Valva – Var bra i nederlaget sist, og den holder fin form. Er dog ingen hest som rader opp dette, og den vant kun 1 av 15 starter i fjor. Kan runde en billig gjeng, men det er ikke en hest vi kan gå ALL IN på. 5 Melizza Girl – Kan være storskrellen i løpet. Nå sist ble det feil for den, mens den var positiv bak en såpass god hest som Fetish Boko nest sist. Svinger litt i prestasjonsnivået, men på en god dag kan den sjokke!

V4-4 : 9 Snonsøy Elda – Kommer ut i et felt med kun ÅTTE HESTER i finalen, og normalt skal dette dreie seg om en meget solid mulighet. Er den på topp for dagen, ja, da snakker vi om en supersjanse. Dog fikk den helmaks på Bjerke sist, og den viste ikke akkurat toppform der… Dog er den en soleklart motivert favoritt mot SYLTYNN motstand.