Søndagsgalopp med Nelson

Nelson De Souza vant flere løp på Øvrevoll i 2016, deriblant med JW Delight. Søndag rir De Souza Nettavisens V4-banker på Bro Park. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

På vei inn i påskeuken er det en meget hektisk søndag på hestefronten. Den innledes med V4-galopp fra Bro Park og byr på stor jackpot i 5+-spillet i Frankrike. Det er V75 søndag på Solvalla med rekkepris 1 krone og det er stor jackpotomgang i V65-spillet på Sørlandet med 655 398 kr ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Små felter

Det var opprinnelig tenkt både V4 og V5 på Bro Park søndag, men for få hester anmeldt betyr at det kun blir V4. Også i V4 er feltene små. Men det er nok siste gang feltene blir så små i år, for etter påske blir det mer reising mellom banene. Det kan komme flere strykninger utover søndag formiddag og Nettavisen oppdaterer tipsene dersom det er sentrale strykninger.

Trippellås i V4-1

Inntil videre må vi vurdere ut fra de hestene som ikke er strøket. Selv med få hester i de fire V4-løpene, er det ingen åpenbar banker. Det er heller ikke så mange sikre stryk, så utbetalingen kan bli mer enn anstendig. Vi spiller tynnest i V4-1, der vi tror klart mest på trioen 3 Chuky, 5 Magnetic South, og 2 Dutch Heart og lar disse tre stå på samtlige V4-forslag på Nettavisen.

Frekk DD-banker

En luring for oss er 5 Banditos i V4-2/DD-1, som vi prøver som alenestrek i DD-spillet. Var meget god sist etter fire måneders pause. Det er en stund siden forrige seier, men med toppjockey Nelson De Souza som makker, tror vi det kan bli suksess nå. De Souza vant en haug med storløp for trener Cathrine Erichsen i fjor og er i toppen blant jockeyene i Skandinavia.

