Solberg med feite lunsjsjanser

Tom Erik Solberg har byttet ut sin blå drakt med rød drakt. Torsdag har han flere flotte vinnersjanser under lunsjløpene på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Hver torsdag i februar byr Bjerke på den såkalte Dagens Rett med V4 og V5. Det betyr at svenskene spiller sammen med oss og sist torsdag endte V4-omsetningen på flotte 1 987 289 kr, mens det ble omsatt solide 977 869 i V5-spillet. I tillegg til lunsjløpene på Bjerke, er det duket for en meget spennende jackpotomgang i V65-spillet på Bergen travpark. Hele 576 346 kr venter ekstra i sekserpotten. I Sverige er det V64 fra Boden torsdag kveld.

Solberg-dominans i lunsjen

Tom Erik Solberg har hatt en solid innledning på 2017 og vunnet 17 løp på kun 106 starter. Torsdag kusker han i de tre første V4-løpene og både 9 Ulla Del Ronco (V4-1), 2 Sweet Moon (V4-2) og 11 Global Sunset (V4-3) er klare vinnerkandidater i sine respektive løp. Jeg velger meg sistnevnte som min V4-banker.

Går ned flere klasser

Når det gjelder 11 Global Sunset i V4-3 så skulle denne opprinnelig ha startet i V76-6 på Bjerke forrige onsdag. De løpene ble som kjent innstilt. Global Sunset skuffet litt fra tet i årsdebuten på Bjerke 25. januar, men så klart bedre ut i starten etter på Bjerke 8. februar. Ble da sittende bom fast bak den svake storfavoritten West Coast og så veldig pigg ut over mål. Torsdagens motstand i V4-3 er ned tre klasser fra motstanden i de to siste løpene og tross bakspor, må det være en veldig god vinnersjanse for 11 Global Sunset og jeg bankerspiller i både V4-spillet og i DD-spillet.



Mer suksess for Skårnes/Solberg?

Tom Erik Solberg og trener Anette Skårnes har altså en flott vinnersjanse med 11 Global Sunset i V4-3, men de er også duoen bak den motiverte spillefavoritten 9 Ulla Del Rioco i V4-1. Solberg viste atter en gang sine gode kuskeferdigheter når han angrep med denne fireårshoppa tidlig fra bakspor i seiersløpet på Jarlsberg 17. februar og vel i tet, ble det en komfortabel seier for Ganymede-datteren. Møter vel ikke noe skarpere motstand i V4-1 torsdag, men hester som 4 Broadway (spennende norgesdebutant i regi Eini S. Linn), 5 Dante Kievitshof (bra avslutning fra køen sist, står mye bedre til spormessig nå) og 3 Filip Filiokus (duger godt feilfritt) er alle hester som kan utfordre favoritten.

Løp i kroppen - klar obshest

V4-2 er blitt et meget fint spilleløp og her er det mange om beinet og på det største V4-forslaget her på Nettavisen, betaler jeg for samtlige 12 startende. 3 Beniwiwi gjorde sin første start på ni måneder i V4-lunsjen på Bjerke for 14 dager siden og gjorde et bra løp. Avsluttet flott til fjerde da og var ikke langt bak vinneren 4 Be My Ariel i det løpet. Står bedre til spormessig nå og løp i kroppen har garantert gjort godt. Kan vinne V4-2.

Haakon kan ta sin første

19 år gamle Haakon A. Ydersbond har fortsatt ikke klart å vinne løp på sine 65 første forsøk som kusk, men i likhet med 21 år gamle Joakim Hansen som tok sin første kuskeseier bak President Ideal på fredag, kan Haakon også ta karrierens første seier torsdag. Det er bak egentrente 2 Chezando som har vist flott form i det siste og som har en seier rett rundt hjørnet. Chezando står bra til spormessig i V4-4 og er min småfrekke favoritt i et ellers meget krysskrevende løp. Jeg tar med samtlige 12 startende på det største V4-forslaget.

Høitomt har V5-bankeren

I motsetning til de foregående torsdagene, er det kun V4-4 som er en del av V5-spillet denne torsdagen og det innebærer blant annet V5-spillstopp først kl 13.20. I den spilleformen setter jeg bankerspillet på 1 Miefaks og Eirik Høitomt i V5-2. Løvdal-traveren har en veldig fin oppgave på papiret og var klart forbedret sist kontra årsdebuten. Jeg tror 1 Miefaks leder V5-2 rundt om og bankerspiller i V5-spillet.

Fikk aldri sjansen sist

V5-3 er et sprintløp for meget formsvake hester og et såkalt datoløp (max 400 startpoeng). Marcus Hultman er en hyppig Bjerkegjest fra Sverige og her sender han ut 11 Showcase. Hoppa satt bom fast over mål i V4-3 på Bjerke forrige torsdag og så veldig fin ut i målgangen da. Ellevtespor er naturligvis ikke noe pluss, all den tid det er sprint, men er Showcase på skuddhold mot oppløpet, skal hun ha en bra vinnersjanse i V5-3.

Kvikk i vei - kan gå

Også V5-4 er et såkalt datoløp stengt ved maks 400 startpoeng og her er kvaliteten på deltagerne enda svakere enn i V5-3. 2 Magnolia har i likhet med konkurrentene en svak rad, men denne dama er faktisk ikke så verst. Hun er i tillegg kvikk i vei, og som den eneste i dette feltet, vant hun to løp i 2016. Mitt objekt i et meget svakt løp.

Høitomt versus Hop

I V5-5 mener jeg bestemt at seieren står mellom 6 Brenne Major og 9 Bol Odin. Førstnevnte har sine nykker og ville ikke forbi antivinneren Valseth Fanten på Bjerke nest sist. Sist på Momarken var Brenne Major mer løpssugen og kontret ut lunefulle Åls Faksen. Her ligger veien til tet åpen for Helgestad-traveren.

Men dersom 9 Bol Odin holder seg unna galoppen og har tak i Brenne Major nedover oppløpet, er det bra sjanse for den meget kapable fireåringen som trenes av Frode Hamre. De to hestene skiller seg uansett ut i V5-5 og blir mitt lås i V5-finalen.