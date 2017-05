Spennende lunsjomgang fra Sverige

Jan Norberg er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: hesteguiden.com

Årets beste uke? Ja, for vi som elsker trav er dette årets høydepunkt! Elitloppsuken er i gang, og vi kommer selvfølgelig tilbake med meget fyldige tips til de GEDIGNE V75-omgangene på Solvalla lørdag/søndag. Når det gjelder dagen i dag så er den i gang kl.11.10. Her blir det V5 på Bjerke. Deretter er det Dannero sin tur, og V4-lunsjen her starter som vanlig kl.12.20. Leangen står for den norske V65-omgangen kl.18.50, før Årjäng avrunder dagen med et herlig V64-spill kl.19.25.



Lerum med luketømming i Bergen 18. mai!

Det var igjen duket for en herlig opptur i Bergen denne torsdagen, og tipsene satt knallbra! Nettavisens forslag på Kr.900 satt som spikret, og det betalte ut hele Kr.23 044,-. Sjokket, Showmethevictory (7,7%), ble lansert i finalen, og følgende info ble gitt:



V65-6 : 1 Showmethevictory – De klart beste hestene i feltet er 2 Final Countdown/9 Queenswood. Dog er Final Countdown veldig usikker, mens Queenswood ikke er i like bra form så da hun radet opp. Vi velger derfor å spekulere, og vi gjør det med en hest som har et spennende løp foran seg. Showmetheglory gikk dessuten sterkt etter en grov galopp sist, og det var første gang ut etter pause. Er god på sitt beste, den er stabil på volte, og Lars Tore Hauge opp er et stort pluss. MÅ TAS PÅ ALVOR!

På Eksperten ble det fullklaff for totalt elleve lag, og de var som følger:

* To systemer (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.24 067,-



* To flate bonger (fire andeler a Kr.899) betalte ut Kr.25 090,-



* Tre flate bonger (fire andeler a Kr.500) betalte ut Kr.24 067,-



* To flate bonger (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.23 385,-

* En flat bong (fire andeler a Kr.250) betalte ut Kr.23 044,-

* En flat bong (fem andeler a Kr.200) betalte ut Kr.23 044,-

Dannero byr på en lekker lunsjomgang denne mandagen, og vi ser ikke bort fra at det kan være duket for store kroner til dem med fire riktige. Vi har som vanlig gjort jobben for deg, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 3 Googi – Her blir altså 10 Above All Ås tungt betrodd, men den var URUSSEL i årsdebuten, og ingen hest vi kan gå på. Googi som vi lanserer er på vei opp i form, og den har vært positiv de siste gangene. Har en OK oppgave foran seg nå, og viser den bare litt vinnerskalle kan det gå veien. OBS!

V4-2 : 8 Jeppe Yamoz – Interessant sprintløp hvor det kan smelle. Draget ble sittende bom fast nest sist, mens den fullførte helt OK sist. Står meget spennende til for å smyge med nå, rutinerte Jan Norberg får sjansen som kusk, og med flyt kan den overraske. PASSES!

V4-3 : 8 Lome Fix – Var utrolig fin i comebacket sist, og den vant sprettlett etter å ha jogget 26,5 s 800m med krefter igjen. Har veldig mye inne i forhold til et spinkelt grunnlag, og med tilsvarende takter nå, ja, da skal de andre få kjørt seg. VI TROR HARDT! 2 Krusina – Er ikke å stole på, og den mistet aksjonen sist. Er dog veldig hurtig, den er grunnkapabel, og har den bare stått opp på riktig side kan den skrelle.

V4-4 : 9 Pastor Dee – Debuterte for ny trener sist, og den var helt OK. Bør ha gått ytterligere frem med den blåseren i kroppen, og mot en veldig overkommelig gjeng må den være tidlig aktuell. Prøves som et frekt objekt mot overspilte favoritter!