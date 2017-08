Spennende lunsjomgang i Boden

Myr Faksen, og Kai Johansen. Torsdag kjører Hanna Olofsson. Foto: hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

En svært innholdsrik torsdag venter, og her er det bare å spenne fast sikkerhetsbeltet! Allerede kl.12.20 er lunsjen i gang fra Sverige, og det er Boden som står for løpene. Forus overtar så med en fyldig V5/V4-lunsj kl.13.40. Klosterskogen sin V65-omgang er i gang såpass tidlig som kl.17.15, mens Øvrevoll sin V65-omgang starter kl.19.40. Høydepunktet denne dagen skjer på Åby, og her venter en ekstra V75-omgang med start kl.19.30.



V65-fullklaff på Sørlandet 20. august!

Undertegnedes største V65-bong til Kr.1 800 satt som et skudd denne søndagen. Utbetalingen ble meget fine Kr.12 183,-. Vertigo Unique (2-valg) innfridde som en vår herlige tipsener mot dagens nest tyngste favoritt, Global Rumor.

Systemfullklaff i Årjäng 20. august!

Undertegnedes Grand Slam V75-system (fire andeler a Kr.1 299) fanget opp supersjokket Quantum Outlook (1,4%), og dermed satt systemet som spikret. Utbetalingen ble Kr.13 909,-

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det pleier å bli bra med penger i Boden, og torsdag tror vi på flotte kroner for de som løser V4-rebusen. Vi spiller bankerfritt, og prøver å felle overspilte favoritter! Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 8 Kasper Sånna – Er med garanti en av de beste hestene i dette feltet på ren kapasitet, og fungerer den bare som den skal, ja, da må det dreie seg om en fin sjanse. Tredje sist avslutter den for eksempel i 11-fart over stayerdistanse, og ikke mange i dette feltet hadde gjort det etter den. Er nok nybehandlet etter en liten pause, og vi går til på den direkte. Prøves mot den store favoritten!

V4-2 : 1 Art Nattfari – Dette løpet låser vi frekt på kun to hester, og i tillegg til draget så plukker vi selvfølgelig med 9 Myr Faksen som nå går inn i sin beste tid på året (tok fem strake i august/september i fjor). Draget vårt holder bra form, og hvem skal egentlig gå frem å lage tempo tidlig her? Neppe noen… Dermed kan det bli vrient for Myr Faksen å spurte den ned. To hester burde dog rekke. Dobbeltbanker! PS. 6 Guli Storm får masse spill på seg, men man skal være klar over at den ikke var veldig langt foran Art Nattfari fra likestart nest sist…

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 7 Sahara Crack It – Er ikke så verst på sitt beste, og den var positiv etter pause sist. Holdt sikkert unna på et tungt innerspor, og den varslet form direkte. Er en av få hester i dette feltet som har litt innstilling, og løser det seg bare på startsiden så er den meget aktuell. PASSES!

V4-4 : 11 Rally Esset – Er MEGET grunnkapabel, og den har møtt en helt annen verden av hester når den stod hos Robert Bergh. Har nå gjort tre løp i ny regi, og etter pause sist vant den meget enkelt. Går den bare feilfritt igjen, så må dette dreie seg om en stor sjanse, og den skal stå først på ranken. Vi stoler dog ikke helt på den, og garderinger er nødvendig.