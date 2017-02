Spennende søndagslunsj

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens lunsjomgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V64 Örebro: Enorm V64-jackpot med 2,5 millioner ekstra

Oddstips FA-cup: Fulham kan ta Tottenham

Oddsdobbel: Valencia må kjenne sin besøkelsestid

Oddstips Ligue 1: Ny smell for Saint-Etienne

Tippetips: Mourinho jakter trofeer

VM slalåm: Henrik er den store gullfavoritten

Lotto lørdag: Mann vant 16,5 millioner

En herlig søndag venter for vi som liker å spille på trav, og i dag er moroa allerede i gang kl.12.45. Bergsåker knaller til med en spennende lunsj, og her skal vi være med å kjempe om fine kroner! Deretter venter en gedigen jackpotomgang i V64-spillet! Örebro står for løpene, og her ligger det hele 2 569 297 ekstra i potten! V64-1 starter kl.16.10. Uken avrundes i Harstad, og V65-spillet er i gang kl.18.15. Glem ikke at vi tømte lukene i Harstad sist, og det ble en ordentlig spillfest for våre kunder! Dacapo nå?

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Bergsåker byr på et herlig V4-spill søndag, og det er en omgang som vi virkelig liker! Flere godbiter er pågang, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 2 Leia Skywalker – Er en 4-åring under utvikling, og den duger godt i omgivelser som dette. Var fullt godkjent mot langt bedre hester i V75’en sist, mens den passerte mål med krefter igjen nest sist. Dette ser riktig ut på forhånd, og den burde dukke opp på foto om alt går riktig for seg. SPILLES!

V4-2 : 9 Sailfish – Interessant stayerløp hvor vi prøver oss med en smell. Sailfish passerte mål med krefter igjen nest sist, og det var en svært optimistisk trener som uttalte seg om ambisjoner før løpet sist. Da ble det aldeles feil, og den fikk ikke sjansen før det var for sent. Er BETYDELIG bedre enn raden, og den skal passes!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 10 Paying Guest – Har SUPERFORM i kroppen, og det er dagens beste objekt i lunsjen! Den avsluttet knallsterkt tredje sist, og den var ikke langt fra seieren da. Så feiler den i et angrep mot oppløpet nest sist, og den gikk glipp av en plass helt der foran. Nå sist satt den bom fast som PIGG i V75’en, og den virket ganske så ubrukt ut over mål. Her møter den en dønn riktig gjeng, og med den minste flyt må den være HET! SPILLES!

V4-4 : 5 Garnsey Boko – Så ut som en topphest når den debuterte med seier nest sist. Det var snakk om en ordentlig fin type, og den kom helt alene til mål med masse krefter igjen. Nå sist var den syk, og ikke på topp. Har den dagen sin på søndag så må det dreie seg om en flott mulighet. SPILLES!