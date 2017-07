Spennende V4-omgang til lunsj

Jorma Kontio er aktuell i dagens V4-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Lerum med V75-suksess 15. juli!

Vi kom dessverre ikke i mål med systemene i V75-omgangen fra Harstad, men det fullklaff for en rekke av de flate V75-bongene på Eksperten.Sjekk ut følgende:

Ett andelslag - fire andeler a Kr.899 - utbetaling Kr.34 036,-

Seks andelslag - fire andeler a Kr.500 - utbetaling Kr.32 988,-

Ett andelslag - fem andeler a Kr.400 - utbetaling Kr.32 988,-

Fire andelslag - fem andeler a Kr.300 - utbetaling Kr.32 100,-.

Ett andelslag - ti andeler a Kr.200 - utbetaling Kr.32 988,-.

Totalt innspilt på de tretten andelslagene - Kr.393 352,-



Lukene ble tømt i lunsjen sist uke! Tok du rygg?

Spennende på V4! V4-omgangene i lunsjen mandag, tirsdag, (onsdag når det er trav) og torsdag har faktisk i snitt den største enkeltpotten blant V-spillene på de aktuelle dagene. Dette er det nok ikke så mange som er klar over, men på disse dagene ligger det altså rundt 1 650 000 å venter på en alenebong. Vi i Nettavisen vil derfor ligge ut litt større bonger i V4-spillet på disse fire dagene, og her skal vi være med å kjempe om storcashen når utbetalingene skyter i været. Sist uke gjorde vi det meget skarpt på de minste bongene! Sjekk ut følgende:



10. juli - Undertegnedes minste V4-forslag på Kr.160 til Mantorp betalte ut Kr.1 916,-. Her banket vi Pastore Bob (3-valg). I DD-spillet banket vi Must Have (4-valg), og vårt lille DD-forslag til Kr.200 betalte ut Kr.2 203,-.



11. juli - Undertegnedes minste V4-forslag på Kr.192 til Eskilstuna betalte ut Kr.1 998,-. Supersmellen Donna's Girl (3,8%) var med på alt!



13. juli - Undertegnedes minste V4-forslag på Kr.160 til Kalmar betalte ut Kr.526,-. Shannon Box (4-valg) innfridde som vår deilige ide! I DD-spillet betalte vårt lille DD-forslag til Kr.200 ut Kr.1 479,-



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Det ble ingen suksess på de minste V4-bongene mandag, men V4-bongen til Kr.1 050 satt, og betalte ut Kr.2 329,-. Nå tar vi nye tak i lunsjen, og denne tirsdagen skal vi til lukene med følgende:



V4-1 : 1 Lesja Kongen – Har fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, og den ligger virkelig i skorpen. Nå sist var den knallhardt ute, og den møtte blant annet Solör Stegg. Ble da sittende bom fast i kulissene, og den kom til mål med krefter igjen. 30.04.2017 stod den 20m bak 10 Mofaksan, og når vi la ut dette tipset så var faktisk nevnte hest dobbel så mye spilt som vår klare ide… Lesja Kongen må være spennende, og vi setter varsellampene på full styrke!

V4-2 : 7 Survival Kit – Feilet bort seieren i finalen sist da den sparket opp i vognen. Til denne starten blir det en annen type vogn, og da skal det ikke være noen store galopprisiko. Blir helt enormt hardt betrodd, men man skal være klar over at dette løpet kun er et løp i matchingen mot en V75-oppgave i august. Vi velger derfor å spekulere litt, og her får jo man ekstra godt betalt om favoritten skulle tape.

V4-3 : 3 Sundsholms Fatima – Har en veldig riktig oppgave foran seg denne tirsdagen, og det burde dreie seg om en meget bra sjanse. Gikk godkjent etter pause sist, og den noterte seg for en sterk tid da. Hadde uansett godt av den blåseren, og vi forventer den enda bedre nå. Er kjapp fra start, og med Jorma Kontio opp blir det fort full bøtt direkte. Skulle den komme seg foran så kan fakta dette løpet være over. SPILLES!

V4-4 : 10 Texas Killer Zenz – Finalen er VIDÅPEN, og her kan det opplagt skrelle til. Hesten vi plasserer først er bedre enn raden, og den leverte et herlig formbeskjed sist. Alt ble egentlig feil da, men avslutningen på oppløpet var enormt bra. Feilet riktignok inn i mål, men vi likte den uansett skarpt. Kommer her ut i et veldig jevnt løp, men leverer den som sist, og går feilfritt, ja, da duger den. KAN SKRELLE!