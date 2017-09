Spenstig galoppkveld på Bro Park

Per Anders Gråberg (som her vinner med The Kid på Øvrevoll tidligere i år) rir Nettavisens favoritt i V4-1 på Bro Park tirsdag kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Det er både V4 og V5 på menyen, når Bro Park inviterer til en flott galoppkveld tirsdag.