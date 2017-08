Store penger på gang i Gøteborg

Elione Chaves (som her vinner løp på Øvrevoll med Dickie Dickens) rir Nettavisens V4-banker på Gøteborg galoppbane søndag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

En meget innholdsrik søndag står foran oss med både trav og galopp på menyen. Det er Gøteborg galoppbane som styrer galoppen søndag og det er både V4 og V5 på menyen. I tillegg avvikler Orkdal sin årlige totokjøring og også her er det både V4 og V5 på menyen. Litt senere på ettermiddagen er det klart V75Søndag fra Årjäng og til kvelden byr Sørlandets travpark på internasjonal V65.

I denne artikkelen skal det heretter handle om galoppløpene på Gøteborg galoppbane, der det er vanvittig fine spilleløp og gode penger i luften i både V4 og V5.

Vurderinger til Gøteborg av Birger og Morten:

Store utfordringer

V4-løpene på Gøteborg søndag er av den krevende sorten. Handicapløpene er blitt mer populære, og det betyr at vanskeligshetsgraden er økende. Flere av V4-løpene er vidåpne, så derfor må vi ha en banker i V4-spillet denne søndagen. 1 Mr West blir vår alenestrek på de flate bongene i V4-2. Var god som toer sist og Elione Chaves er solid rytter.

Også i V4-3 har vi gått litt ned. Der blir Neuroths 9 Gideon vår favoritt i et jevnt felt med mange formhester og nevnte 9 Gideon blir også vår DD-banker. V4-1 og V4-4 er veldig åpne løp, hvor det skiller så godt som ingenting mellom de første og siste valgene.

Dobbeltbanker i V5-5

Heller ikke i V5 er det enkelt. Men i finalen satser vi på de to norske hestene 4 Lady Dylan og 6 Beentheredonethat. To gode hekkeløpere som skal slå de svenske konkurrentene.

